Sürücü kursları zam istiyor: Bizi kurtaracak rakam 4 bin TL

Ankara’daki sürücü kursları iş yerlerinin ve araçlarının giderlerini karşılayamadıkları gerekçesiyle taban fiyatı 2 bin 200 olan kursiyer fiyatının 3 bin ile 3 bin 500 lira arasında olmasını istiyor.

Ankara'daki sürücü kurslarında uygulanan kurs ücretinin yeni taban fiyatı önümüzdeki pazartesi oluşturulan Taban Fiyat Tespit Komisyonu'nda belirlenecek. Kurs sahipleri, Ankara Valiliği, Millî Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının ortak görüşüyle şekillenecek yeni taban fiyatının 3 bin ile 3 bin 500 TL arasında olmasını istiyor.

Ankara genelinde 300 sürücü kursunda 3 binin üzerinde çalışanın olduğunu belirten Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz kurumların ekonomik olarak taleplerini karşılayamaz hale geldiğini ifade etti.

Sürücü kursu sahiplerinin ve çalışanlarının şu an geçerli olan kurs taban fiyatı 2 bin 200 TL karşısında zorlandıklarını belirten Tepeöz, “Ekonominin durumu ve enflasyondaki artış nedeniyle taban fiyatın artırılması gerekiyor. Döviz kurlarındaki, akaryakıt ve araç fiyatlarındaki artışlar nedeniyle işimizi yapabilmek adına bu artışa ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

‘BÜTÜN MALİYETLERİMİZ ÇOĞALDI, ZAM GELMEYEN BİR KALEM KALMADI'

Taban fiyat uygulamasının 2016 yılında yürürlüğe girmiş olmasına rağmen resmi makamların kontrolü ve yaptırımı olmadığı için tam olarak uygulanamadığını belirten Tepeöz, “Taban fiyatın Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenmesi lazım ama ciddi anlamda denetim gerçekleştirilmiyor. Belirlenen fiyatın altına kayıt alan kurslar mevcut. Tüm kurslarımızın bizden beklentisi fiyatların düşürülmemesi ve taban fiyatın uygulanması” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 80 bin liraya aldıkları otomobilin bu yıl 200 bin lira olduğunu söyleyen Tepeöz, sürücü kurslarının karşılaştıkları ekonomik sorunlara dair ise şunları söyledi:

“Araçlarımızı üç yılda bir yenilememiz gerekiyor. Araçların marka olması gerekiyor. Her kurumda en az dört araç şartı var. Millî Eğitim Bakanlığı araçlara en fazla 10 yaş sınırı koyuyor. Araçlarımız yıprandığından dolayı bizim üç yılda bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Benzin 9, mazot 8,5 lira oldu. Dükkân kiralarımız, fatura ve araba lastiklerinin fiyatları arttı. Bütün maliyetlerimiz çoğaldı, zam gelmeyen bir kalem kalmadı. Ehliyet alan kursiyerlerin yatırdığı harçlara da 36,7 oranında zam geliyor. Aşağı yukarı biz de aynı oranda ücret güncellemesi yapacağız.”

‘BİZİ KURTARACAK RAKAMIN 4 BİN TL OLMASI LAZIM'

Sürücü kurslarının korona virüsü pandemisi sebebiyle üç ay boyunca kapalı kaldığını hatırlatan Tepeöz, sektörün toparlanma sürecinde olduğunu, kurumlara kursiyer başvuru taleplerinin devam ettiğini söyledi. İstedikleri taban fiyat artışını da yeterli bulmadıklarını belirten Tepeöz şunları kaydetti:

“Vatandaşın alım gücü çok daraldığı için insanlara yük olmak istemiyoruz. Normalde bizi kurtaracak rakamın 4 bin TL olması lazım. Başka türlü geçinemiyoruz. Ortalama geçen ay yakıt giderine 15 bin TL öderken, bu ay 23 bin TL ödedim. Dolayısıyla biz de bu fiyat artışını kursiyere yansıtmak zorundayız. Pazartesi günü komisyon toplanacak net fiyatı orada belirleyeceğiz. İnsanların alım gücü düşüyor. Bu saatten sonra sadece ihtiyacı olan insanlar ehliyet kurslarına kayıt olacak.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.