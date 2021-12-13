Sürpriz ekonomi zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu bankalarının genel müdürleri ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bugün görüşeceği belirtildi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katılması bekleniyor.Dövizde yaşanan dalgalanma devam ederken bugün sürpriz bir görüşme yapılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir görüşme yapacağını belirtildi.Bloomberg HT'nin haberi göre toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katılması beklenen toplantının saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor./finans.mynet.com