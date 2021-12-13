Sürpriz ekonomi zirvesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu bankalarının genel müdürleri ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bugün görüşeceği belirtildi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katılması bekleniyor.Dövizde yaşanan dalgalanma devam ederken bugün sürpriz bir görüşme yapılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir görüşme yapacağını belirtildi.Bloomberg HT'nin haberi göre toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katılması beklenen toplantının saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor./finans.mynet.com
2021-12-13 14:01:03
Dövizde yaşanan dalgalanma devam ederken bugün sürpriz bir görüşme yapılacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir görüşme yapacağını belirtildi.
Bloomberg HT'nin haberine göre toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katılması beklenen toplantının saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor.
NE OLMUŞTU?
Dolar/TL yeni haftaya 13,8741 seviyesinden başlayarak, devam eden yükselişlerle 14.75'i aştı, euro ise 16'yı aştı.
Merkez Bankası, dövizdeki yükselişe bir kez daha müdahalede bulundu. Dolar satım yoluyla yapılan müdahalenin ardından kur 14.13 seviyelerine kadar geriledi.
Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık'ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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