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TIMETURK / EKONOMİ / Süresiz nafaka mağdurları yeni düzenlemeyi bekliyor

Süresiz nafaka mağdurları yeni düzenlemeyi bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz atlarda açıkladığı İkinci Yargı Reformu Paketi’nde yer alan nafakayla ilgili yeni düzenleme konusunda mağdurlar adım atılmasını bekliyor.

58 Dakika Önce
2021-11-08 12:20:27
Süresiz nafaka mağdurları yeni düzenlemeyi bekliyor

TIMETURK

Erdoğan'ın süresiz nafaka yükümlülerini ümitlendiren düzenlemenin kapsamıyla ilgili kamuoyuna açıklama yapılması gerektiğini savunan hukukçular, süresiz nafakayı ömür boyu mali yük olarak taşımak zorunda kalan mağdurların bu yükten kurtulmaları için hukuki düzenlemenin bir an önce yapılması gerektiğini söylüyor.

Türkiye'de hemen hemen her borca dair üstlenilen yükümlülüğün bir zamanaşımının olduğuna dikkat çeken hukukçular, kişileri aile hukukundan dolayı ömür boyu borç altına sokan statünün sadece boşanmada var olduğunu belirterek, Türk Medeni Kanununun 364'ncü maddesinde kişinin yardım etmemesi halinde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine ödeyeceği yardım nafakası dahil; yardım nafakasının süresine hakimin karar verdilimi dile getiren hukukçular, boşanmada yoksulluğa düşecek eş talep ederse, nafakanın süresiz olarak bağlandağını, süresiz nafaka borcunun zamanaşımına uğramadığını dile getiriyor.

Geçmiş dönemde Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın mevcutta yürürlükte olan süresiz nafaka düzenlemesinin sürdürülemez olduğuna dair ortak kanaatlerinin olduğunu hatırlatan hukukçular, nafakanın süreli olması durumunda, bunun nasıl belirlenip uygulanması konusunda sonuca varılmasının zamanının geldiğini kaydediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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