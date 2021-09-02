'Süper meyve' aronyanın hasat dönemi Yalova'da başladı

Antioksidan özelliği bulunan ve 'süper meyve' olarak bilinen coğrafi işaret tescilli 'Yalova aronyası'nın hasadının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy'de çiftçi Murat Değerli'nin bahçesindeki törende davetlilere organik aronya, aronya içerikli ürün ve içecekler ikram edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, programda yaptığı konuşmada, tescilin ardından ilk hasat dönemine başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çiftçilerle, katma değeri yüksek, sağlık anlamında tüketilen üretim metotlarına yönelmek zorunda olduklarını belirten Parıldar, "Aronya da bize bu yönde bir mesaj verdi. Küçük alanlardan daha iyi getirisi olan bir üretim." dedi.

Geçen yıl 7-8 ton olan rekoltenin bu sene 25 tona yükselmesini beklediklerini aktaran Parıldar, "160 dekarlık yeni bahçelerle aronya üretilen alan 300 dekarın üzerine çıkacak. Yapılacak çalışmalarla 300 dekarlık alanın tümünde organik aronya üretimi yapmayı hedefliyoruz. Kivimiz Yalova'nın 24 ayar altını ama bu altının yanına bugün ve gelecekte yeni 24 ayar altın Yalova aronyasını katmış oluyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından organik aronya üreticilerine sertifikaları verildi.

Protokol üyeleri, daha sonra organik aronya kullanılarak yapılan pastayı çiftçilerle kesip hasada katıldı.

Törene, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Ataş ve Osman Boyraz, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.