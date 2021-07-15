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TIMETURK / EKONOMİ / SunExpress misafirlerine Fraport TAV Antalya Havalimanı’nda indirimli lounge hizmeti

SunExpress misafirlerine Fraport TAV Antalya Havalimanı’nda indirimli lounge hizmeti

SunExpress iç hat yolcuları, Fraport TAV Antalya Havalimanı’nda CIP Lounge hizmetlerinden yüzde 40 indirimle yararlanıyor.

2 Saat Önce
2021-07-15 08:43:07
SunExpress misafirlerine Fraport TAV Antalya Havalimanı’nda indirimli lounge hizmeti

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SunExpress iç hat yolcuları, Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda CIP Lounge hizmetlerinden yüzde 40 indirimle yararlanıyor.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, SunExpress'in Fraport TAV Antalya Havalimanı ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında SunExpress'in iç hat yolcuları, biniş kartlarını göstererek yüzde 40 indirimli Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali CIP Lounge'a girebilirken uçuşlarını beklerken seyahat stresinden de uzaklaşabiliyor.

SunExpress'e özel indirimle CIP Lounge hizmetlerinden yararlanan misafirler, seyahatleri öncesinde Fraport TAV Antalya Havalimanı İç Hatlar CIP salonunun konforlu, şık ve ferah atmosferi eşliğinde dinlenme imkânı bulurken, tüm gün yenilenen zengin ikram büfesi, ücretsiz Wi-Fi hizmeti ve daha birçok ayrıcalığın da keyfini çıkarıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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