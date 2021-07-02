SunExpress ile Trabzon-Amsterdam uçuşları başlıyor

SunExpress ile Trabzon-Amsterdam aktarmasız uçuşları, 4 Temmuz’dan itibaren pazartesi günleri gerçekleşecek.

Anadolu-Avrupa uçuş ağını yeni destinasyonlarla genişletmeye devam eden Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 4 Temmuz itibarıyla Trabzon'dan Amsterdam'a direkt tarifeli uçuşlarına başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, dış hatlarda Trabzon'dan düzenlediği Düsseldorf, Frankfurt ve Stuttgart uçuşlarının yanı sıra 2021 yaz uçuş programı kapsamında Trabzon-Avrupa hattına Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ı da ekliyor.

SunExpress ile Trabzon-Amsterdam aktarmasız uçuşları, 4 Temmuz'dan itibaren haftada bir kez, pazartesi günleri gerçekleşecek.

Hava yolu şirketi, iç hatlarda ise bu yaz Trabzon'dan Antalya'ya haftada 3, İzmir'e ise 5 sefer sunuyor.

Antalya ve İzmir'in yanı sıra, Anadolu'da 13 şehri Avrupa'da 16 destinasyona direkt tarifeli seferlerle bağlayan SunExpress, düzenlediği karşılıklı uçuşlarla Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını memleketlerine ve sevdiklerine kavuştururken, Avrupalı ziyaretçileri de Türkiye'nin dört bir yanına taşıyarak Türk turizmini desteklemeye devam ediyor.

SunExpress misafirleri, sunexpress.com web sitesini veya mobil uygulamasını ziyaret ederek havayolunun yaz sezonu tekliflerini inceleyebilir ve rezervasyon yapabilirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.