Sultanov: Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 15 kat arttı

Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakıt Sultanov, Türkiye’nin ülkesi için önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 30 yılda 15 kat arttığını söyledi.

Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakıt Sultanov, Türkiye ile Kazakistan'ın ticaret alanındaki ilişkileri değerlendirdi.

Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Sultanov, ticaret sektörünün iki ülke ilişkileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Ticaret ilişkimiz hep pozitif”

Sultanov, gelecek yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutlayacaklarını anımsatarak, “Ülkelerimizin ticaret alanındaki ilişkisi, söz konusu tarihten itibaren hep pozitif gelişmeyle ilerliyor” dedi.

Ticaret hacminin 1990'ların başında 200 milyon dolar civarında olduğuna işaret eden Sultanov, “İki ülkenin ticaret hacmi 30 yılda 15 kat arttı. Şu anda Türkiye, ülkemizin en büyük 10 ticaret ortağından biri konumunda” ifadesini kullandı.

Türkiye'den yapılan ithalat arttı

Sultanov, bu yılın ocak-haziran döneminde ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak 1 milyar 788 milyon dolara ulaştığını söyledi.

“Koronavirüs salgını nedeniyle, 2020'de ticaret hacmi hafif düşüşle 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde, Kazakistan'dan Türkiye'ye yapılan ihracat yüzde 11,9 azalarak 2,1 milyar dolar, Türkiye'den ithalat ise yüzde 15 artarak 939,6 milyon dolara ulaştı.”

Ortak hedef 10 milyar dolarlık ticaret hacmi

Sultanov, ortak hedefin ticaret hacminin kısa vadede 5 milyar, uzun vadede 10 milyar dolara çıkarmak olduğunu vurguladı.

“Karşılıklı ticaretin önündeki tarife dışı ve teknik engelleri ortadan kaldırmak için şu anda bir Kazak-Türk çalışma grubu oluşturuluyor. Grubun ilk toplantısının bu yıl yapılmasını öngörüyoruz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.