Sudan’da gerilim: Aşiretler Port Sudan Limanı’nı kapattı

Aşiret güçleri Sudan'ın en büyük ticaret merkezi Port Sudan limanını ulaşıma kapattı. Hartum Hükümeti krizi diyalogla çözeceğiz mesajı verdi

Sudan'ın en büyük ticaret merkezi olan Port Sudan kentinde hükümet karşıtı protestocular, başkent Hartum'a giden ana yol ile limanları ulaşıma kapattı.

Doğudaki Beja Kabilesi Konseyi'nin liderlerinden Ahmed Musa, eylemcilerin Port Sudan'daki Güney Limanı ve Osif Limanı ile Sevakin Limanı ve başkent Hartum'a giden yolları kapattıklarını söyledi.

"Sorunu diyalog ile çözeceğiz"

Sudan Kabine İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf, ise doğu bölgesi ve Port Sudan limanı sorununun şiddet yoluyla değil, diyalog yoluyla çözüme ulaşılacağını belirterek, çözümün öncelikle siyasi olduğunu vurguladı. Bakan Yusuf, şiddetin Doğu'nun sorunlarına çare olmayacağına, bu tür konuları ülkedeki demokratik geçiş sürecini baltalamak için kullanan bazı gündemler olduğuna dikkati çekti.

Sudanlı Bakanın konuşması, ülkenin ana limanı olan Port Sudan'ın kapatılmasının ikinci gününde, bir dizi aşiret liderinin ve sivil idarenin doğu bölgesini tecrit etme ve bölgenin üç eyaletini (Kızıldeniz, Kassala ve Gedaref) başkent Hartum'a bağlayan ulusal yolu kesme yönündeki adımına sivil hükümetin ilk resmi tepkisi oldu.

"Silahlı çatışma endişesi"

Bazı aşiret liderleri ve sivil idareler, geçiş hükümeti ile ülkenin bazı eyaletlerinde bir dizi silahlı ve sivil grup arasında imzalanan Cuba Barış Anlaşması'ndaki doğu yolu maddesinin iptal edilmesi çağrısında bulundu. Bu arada, Beja milliyetçisi Muhammed el-Emin Türk'ün başlattığı krizin, ülkenin doğusunda güvenlik ve istikrarı baltalayan aşiret ve sosyal bileşenler arasında silahlı çatışmaya yol açacağına dair endişeler artıyor.

Kabine İşleri Bakanı Yusuf, sosyal medyada yayınladığı konuşmasında, geçiş hükümetinin, Doğu sorununun çözümünün, bu bileşenler içinde meydana gelebilecek zıtlaşmalar yoluyla değil, tartışma ve diyalog yoluyla gerçekleşmesi için çalışmaya kararlı olduğunu belirtti.

Bakan, geçiş hükümetinin kapsamlı bir çözüme ulaşmak için tüm taraflarla iletişim kuracağını da sözlerine ekledi. Hükümetin, ülkede değişim ve dönüşümü baltalamaya çalışan birçok gündem olduğunun farkında olduğunu belirtti. Ülkenin doğusunda yaşananlara atıfta bulunarak, bu gündemlerin amacına ulaşmak için çeşitli konuları kullandığına dikkat çekti.

Kabine İşleri Bakanı, "Doğu Sudan'daki krizi, herhangi bir tarafı ötekileştirmeden ve dışlamadan kapsamlı ve adil bir yaklaşımla ele alacağız. Bölgenin tüm bileşenleri çatışmayı sona erdirmeli ve barışçıl yollarla, tartışma ve diyalog üslubuyla bir çözüme ulaşmak için hükümetle masaya oturmalıdır” dedi. Yusuf, hükümetin şu anda olanlarla hiçbir ilgisi olmadığını ve bir tarafı diğerine karşı güçlendirmek için iç bölünmelere yatırım yaparak tecrit rejimi yaklaşımıyla çalışmayacağını vurguladı.

Sudan Kabine İşleri Bakanı, Doğu Sudan yol anlaşmasının bölgedeki tüm tarafları içermediği için eksik olduğunu kabul ederek, “Geçiş hükümeti daha önce Doğu halklarının anlaşmazlıklarının üstesinden gelebilmesi için kapsayıcı bir toplantı düzenlemeyi önermişti. Bazı taraflar bunu reddetse bile Doğu Yolu Anlaşmasına katılmayan diğer bileşenlerle ayrı bir görüşme yapılması konusunda anlaşmıştık” dedi.

Beja milliyetçisi Muhammed el-Emin Türk'ün destekçileri, üç doğu eyaletinin sınırlarındaki ana yolu barikatlar kurarak ve lastik yakarak kapattı. Doğu Sudan'daki Beja Gözetim Yüksek Meclisi ve Amudiye Özgürlük Konseyi, Cuma günü, geçiş hükümetinin, geçen yıl Cuba'da imzalanan barış anlaşmasındaki doğu yolu maddesinin kaldırılmasına dair taleplerine yanıt vermemesi nedeniyle ülkenin bazı doğu bölgelerini kapatma sürecinin başladığını duyurdu. Beja lideri daha önce geçiş hükümeti üzerinde yoğun bir baskı uygulamış, destekçilerini harekete geçirmiş ve Kassala Eyaleti'ne bölgedeki aşiretlerden bir vali atanması için geçiş hükümetine karşı çıkmaya teşvik ederek hükümeti kararından dönmek zorunda bırakmıştı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.