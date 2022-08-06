Stratejist uzmanı duyurdu! Türkiye Enerji sorununu bitirecek rezerv buldu

Stratejist Ada Abi, Türkiye'nin tahmini rakamı 20 milyar olan bir maden bulduğunu söyledi. Bulunan madeninin enerji krizini ortadan kaldıracağı tahmin ediliyor.

Stratejist Ada Abi, Türkiye'nin tahmini rakamı 20 milyar olan yakıt jeli bulduğunu öne sürdü.

Ada Abi, jel yakıt üzerinde tarihi adımlara imza atıldığını söyledi.

Ne Var Ne Yok Youtube kanalına katılan Ada Abi, "Türkiye şu an jel yakıt üzerinde çalışıyor. Türkiye'nin önemli bölgesinde jel yakıt var. Jel yakıt ne demek? Yer altında olan petrolün yer üstünde kayalaşmış hali var. İşte bu jel yakıt demek. Jel yakıtın başka bir türüne Türkiye'den rastlandı. Aslında Melih Gökçek'in bahsettiği olay buydu. Dil sürçmesinden kaynaklı jelibon dedi. Bir hakikat var. Türkiye'de jel yakıt var. Açıklayamayacağımız noktalarda bir takım çalışmalar yapılıyor. Dünya çapında enerji noktasında herhangi bir kriz yaşanmadı. Ama şimdi kriz var diye yansıtılıyor. İnsanları petrol ve doğalgaza mahkum ediyorlar. Dünyada hiçbir zaman enerji krizi yaşanmaz” dedi. .