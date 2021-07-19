Stokların önemli kısmı kullanıldı

İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel pandemi dönemindeki kısıtlamalardan dolayı ertelenmiş bir talep olduğunu, hammaddede sıkıntı yaşanmazsa bu durumun ihracata olumlu yansıyacağını söyledi.

İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel kısıtlamalar dolayısıyla ertelenen talebin tekrar harekete geçtiğini, reel sektörün buna hazırlıklı olduğunu belirtti. Önel, bu kapsamda sadece hammadde temininde sıkıntıların yaşanabileceğini, çünkü stokların önemli kısmının kullanıldığını ifade etti.

Bloomberg HT'ye konuşan Önel, “İhracat rakamlarımız Nisan'dan beri rekor kırıyor. İç talepte çok fazla bir artış var. Bunların yansıması bize pozitif olacaktır ve yıl sonuna kadar devam edecektir. Hem iç hem de dıştan gelen talepte bir erteleme söz konusuydu. Bu talebin tekrar hayata geçmesi söz konusu. Biz buna hazırız. Sadece hammadde temininde sıkıntılar yaşayabiliriz çünkü stokların büyük bir kısmını kullanmış durumdayız. Eğer girdilerde sıkıntı yaşamazsak ben ihracatın yıl sonuna kadar pozitif anlamda yukarı gideceğini bekliyorum. Delta varyantını göre projeksiyonlarımızı hazırlamış durumundayız. Yıl sonuna doğru aşıların da pozitif katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Önel, fiyatlarda yaşanan artışın ise enflasyonu olumsuz etkileyeceğini söylerken, hizmet sektöründe ciddi bir fiyat artışı olduğunu vurguladı:

“Hizmetler sektöründe çok ciddi bir artış söz konusu. Girdilerde özellikle emtialarda çok ciddi bir fiyat yükselişi var ve operasyonel maliyetleri çok yükselmesi gibi faktörler satış fiyatlarında son 2 yılda yüksek bir artışın yaşanmasına sebep oldu. Bu enflasyonu olumsuz etkileyecektir. İç talepte özellikle hizmetler sektöründe ciddi bir fiyat artışı var”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.