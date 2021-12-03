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Stokçulara verilecek ceza belli oldu
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TIMETURK / EKONOMİ / Stokçulara verilecek ceza belli oldu

Stokçulara verilecek ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz' sözlerinin ardından gözler bu konuda atılacak adımlara çevrildi.

33 Dakika Önce
2021-12-03 08:24:32
Stokçulara verilecek ceza belli oldu

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı fahiş fiyat artışıyla birlikte stokçuluk uygulamalarına karşı denetimleri artırdı.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini, serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulduğunun (stokçuluk) tespiti durumunda ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar, idari para cezası verilecek. Türk Telekom Reklamı

Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratan, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan faaliyetleri ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetler "stokçuluk" olarak değerlendiriliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı da, internet sitesi "gib.gov.tr"den erişilebilecek şekilde "Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk İhbar Bildirimi" menüsünü de devreye aldı.

Başkanlık, vergi dairelerindeki denetim ekipleri aracılığıyla gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin satışı gibi alanlarda faaliyette bulunan mükellefler nezdinde haksız fiyat artışı ve stokçuluk konularında denetim de yürütüyor.

Bazı mükellefler de ilgili mevzuat kapsamında işlem yapmak üzere il ticaret müdürlüklerine bildiriliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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