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Stokçulara göz açtırılmayacak! Otomotiv bayisine 545 bin lira ceza
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TIMETURK / EKONOMİ / Stokçulara göz açtırılmayacak! Otomotiv bayisine 545 bin lira ceza

Stokçulara göz açtırılmayacak! Otomotiv bayisine 545 bin lira ceza

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir’de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle 545 bin 550 lira idari ceza verdi. Bu rakamın en üst sınırdan ceza olduğu belirtildi.

1 Saat Önce
2021-12-10 16:00:26
Stokçulara göz açtırılmayacak! Otomotiv bayisine 545 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimallerin yakından takip edildiği aktarıldı.

"Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alınmakta ve Bakanlığımızca mevzuat çerçevesinde tüm imkanlar seferber edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun, İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdiği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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