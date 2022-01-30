Stellantis kuruluşunun birinci yılını doldurdu

Stellantis Üst Yöneticisi Carlos Tavares, 'Şirketimiz ilk yılında, yarının mobilitesini şekillendirmek için yolculuğuna başladı ve etkileyici dönüm noktalarına ulaştı' dedi.

Stellantis, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler ile mobilite çalışmalarına yoğunlaştığı ilk yılını geride bıraktı.

Şirketin açıklamasına göre, Çin, Afrika, Orta Doğu, Okyanusya ve Hindistan gibi potansiyeli olan pazarlara ek olarak, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika pazarlarında güçlü bir varlık göstererek yolculuğuna bir yıl önce başlayan Stellantis, 12 ayda önemli mobilite çözümleri ve ortaklıklar ortaya koydu.

Stellantis, 30'dan fazla ülkede yürütülen endüstriyel operasyonlarla tüketici beklentilerini verimli bir şekilde karşılarken, 130'dan fazla pazarda araç ve hizmet sunuyor.

Geleceğin mobilitesini şekillendirecek çözümler sunarak yeni fırsatlar yakalamayı hedefleyen şirket, ilk yılında stratejik ortaklıklarla sağlam bir temel kurdu. Stellantis, yeni uzun vadeli stratejik planını ise 1 Mart'ta açıklamayı hedefliyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, sektörün, müşterilerin giderek daha da dijitalleşen yaşam tarzlarından güç alarak yeni bir döneme girdiğini bildirdi.

Tavares, 'Dünyamızın tam da yeni bir ruha ihtiyaç duyduğu böyle bir zamanda herkes için temiz, bağlantılı, ulaşılabilir ve güvenli hareket özgürlüğü sunan Stellantis'in doğmuş olması bir tesadüf değil. Her Stellantis çalışanına, ortak birliğimizi oluştururken her gün yaptığı katkılar ve parlak bir geleceğe giden yolda büyük başarılar elde ettiği için çok teşekkür ederim.' değerlendirmesinde bulundu.

- 'Önümüzde parlak bir gelecek var'

Carlos Tavares, Stellantis topluluğunun doğru yolda ilerlediğini ancak yine de yapacak çok iş olduğunu belirterek, 'Yarış devam ediyor. Stellantis, faaliyet gösterdiğimiz bu zorlu ortamda fark yaratacak. Bu bizim görevimiz ve rekabetçi zihniyetimiz sayesinde yıldızımız parlamaya devam edecek.' ifadelerini kullandı.

Stellantis'in ilk yılında, yarının mobilitesini şekillendirmek için yolculuğuna başladığını ve etkileyici dönüm noktalarına ulaştığını kaydeden Tavares, 'Çeşitliliğimizden güç alarak, yarının mobilitesini şekillendiriyoruz. Dünyaya, çalışanlarımıza ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklara özen gösteriyoruz.' açıklamasında bulundu. .