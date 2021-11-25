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TIMETURK / EKONOMİ / Starbucks'tan ''Türkiye'deki mağazalar kapanıyor'' iddiasına yanıt

Starbucks'tan ''Türkiye'deki mağazalar kapanıyor'' iddiasına yanıt

Kahve zinciri Starbucks Türkiye, mağazalarını kapatacağına ilişkin çıkar haberler üzerine, bir kullanıcıya yanıt verdi. Starbucks, söz konusu haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

2 Saat Önce
2021-11-25 13:09:35
Starbucks'tan ''Türkiye'deki mağazalar kapanıyor'' iddiasına yanıt

Sosyal medyada Starbucks'ın Türkiye'deki mağazalarını kapatacağına ilişkin paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Paylaşımlar üzerine, bir kullanıcının Starbucks'ın Instagram hesabına yaptığı yoruma yanıt verdi.

Resmi Starbucks Türkiye hesabının verdiği yanıtta "Asılsız haberdir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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