Starbucks'tan kahve fiyatlarına büyük zam

Kahve dükkanı zinciri Starbucks, ürünlerine yüzde 30'a varan yeni bir zam yaptı.

Türkiye'de 500'den fazla şubesi bulunan kahve zinciri Starbucks, fiyatlarına yine zam yaptı. Fiyat artışı zincir kahve dükkanında satılan birçok ürüne yüzde 23 olarak yansıdı.

Starbucks güncel fiyatlarını bugün müşterilere sundu. Yapılan zamın ardından bazı kahvelerin küçük boy fiyatları şubelerde şöyle oldu:

Short Filtre Kahve: 20 TL

Tall Filtre Kahve: 22 TL

Orta boy filtre 25

Latte: 29 TL

Grande Latte 33

Americano: 26 TL

White Chocolate Mocha: 40 TL

Cool Lime: 37 TL

Caramel Frappuccino: 39 TL

Java Chip Frappuccino: 39 TL

Sonbaharda satışa sunulan Pumpkin Spice Latte'nin en küçük boyu da 40 TL oldu.