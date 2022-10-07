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TIMETURK / EKONOMİ / Starbucks'tan kahve fiyatlarına bir zam daha!

Starbucks'tan kahve fiyatlarına bir zam daha!

Kahve dükkanı zinciri Starbucks, ürünlerine bir ay içerisinde yeni bir zam daha yaptı.

7 Saat Önce
2022-10-07 09:36:07
Starbucks'tan kahve fiyatlarına bir zam daha!

Türkiye'de 500'den fazla şubesi bulunan kahve zinciri Starbucks, fiyatlarına yine zam yaptı. Starbucks, güncel fiyatlarını müşterilere sundu.

Yapılan zammın ardından bazı kahvelerin küçük boy fiyatları şubelerde şöyle oldu:

Filtre kahve: 37 TL

Türk Kahvesi: 36 TL

Americano: 44 TL

Latte: 49 TL

Cappuccino: 49 TL

Caramel Macchiato: 63 TL

Mocha: 66 TL

White Chocolate Mocha: 68 TL

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