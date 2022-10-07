Starbucks'tan kahve fiyatlarına bir zam daha!
Kahve dükkanı zinciri Starbucks, ürünlerine bir ay içerisinde yeni bir zam daha yaptı.
2022-10-07 09:36:07
Türkiye'de 500'den fazla şubesi bulunan kahve zinciri Starbucks, fiyatlarına yine zam yaptı. Starbucks, güncel fiyatlarını müşterilere sundu.
Yapılan zammın ardından bazı kahvelerin küçük boy fiyatları şubelerde şöyle oldu:
Filtre kahve: 37 TL
Türk Kahvesi: 36 TL
Americano: 44 TL
Latte: 49 TL
Cappuccino: 49 TL
Caramel Macchiato: 63 TL
Mocha: 66 TL
White Chocolate Mocha: 68 TL
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