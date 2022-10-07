Starbucks'tan kahve fiyatlarına bir zam daha!

Kahve dükkanı zinciri Starbucks, ürünlerine bir ay içerisinde yeni bir zam daha yaptı.

Türkiye'de 500'den fazla şubesi bulunan kahve zinciri Starbucks, fiyatlarına yine zam yaptı. Starbucks, güncel fiyatlarını müşterilere sundu. Yapılan zammın ardından bazı kahvelerin küçük boy fiyatları şubelerde şöyle oldu: Filtre kahve: 37 TL Türk Kahvesi: 36 TL Americano: 44 TL Latte: 49 TL Cappuccino: 49 TL Caramel Macchiato: 63 TL Mocha: 66 TL White Chocolate Mocha: 68 TL .