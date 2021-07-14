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TIMETURK / EKONOMİ / Starbucks, CarrefourSA marketlerde

Starbucks, CarrefourSA marketlerde

İş birliği kapsamında ilk Starbucks kiosku İstinye CarrefourSA Hiper'de hizmet vermeye başladı.

3 Saat Önce
2021-07-14 15:49:27
Starbucks, CarrefourSA marketlerde

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Starbucks ile CarrefourSA arasında yapılan iş birliği kapsamında İstinye CarrefourSA Hiper'de Starbucks açıldı.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Starbucks, Türkiye genelinde kahve tutkunlarına hizmet verdiği noktalarının sayısını günden güne artırıyor.

İstinye CarrefourSA Hiper'de açılan Starbucks kiosku, tüm içeceklerini, gıda ürünlerini ve kahve çekirdeklerini CarrefourSA müşterileri ile buluşturuyor.

AÇıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, iş birliğiyle Türkiye'de bir ilke imza attıklarını belirterek, müşterilere hizmetin doğrusunu sunmak için marka iş birlikleriyle alışveriş deneyimini sürekli geliştirdiklerini bildirdi.

Kartallıoğlu, 'Müşterilerimize alışveriş yaparken bir kahve molası, hatta kahvelerini içerken alışveriş yapma imkânı sunuyoruz. Böylelikle tüm ihtiyaçlara aynı adreste cevap verebiliyoruz.' açıklamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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