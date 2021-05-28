STAR Rafineri, İSO 500 listesinde Türkiye'nin 6'ıncı büyük sanayi kuruluşu oldu

SOCAR Türkiye'nin bir diğer grup şirketi Petkim listede 23'üncü sırada yer aldı.

SOCAR Türkiye iştiraki STAR Rafineri, 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' 2020 listesinde Türkiye'nin 6'ıncı büyük sanayi kuruluşu oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Türk sanayi sektörünü değerlendirdiği 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' 2020 araştırmasında, STAR Rafineri Türkiye'nin en büyük 6'ıncı sanayi kuruluşu olduğu, SOCAR Türkiye'nin bir diğer grup şirketi Petkim'in de 23'üncü sırada yer aldığı belirtildi.

SOCAR Türkiye'nin İzmir Aliağa'da 7 milyar dolarlık yatırımla kurduğu ve Türkiye'de tek noktaya yapılan en büyük reel sektör yatırımı olan STAR Rafineri'nin 2020'de üretimden satışlarının 24 milyar 30 milyon lirayı bulduğu belirtilen açıklamada, Petkim'de ise üretimden satışların 8 milyar 732 milyon lira olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Zaur Gahramanov, STAR Rafineri ve Petkim'in 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' 2020 listesinde elde ettiği başarıya ilişkin şunları kaydetti:

'Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünleri ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini karşılayan STAR Rafineri'nin açılışından bu yana geçen 2 yıl gibi kısa bir sürede gösterdiği performansla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında üst sıralara yerleşmesi bize büyük bir mutluluk veriyor. 10,5 milyon ton yıllık ham petrol işleme kapasitesiyle, yılda 4,8 milyon ton dizel ve 1,6 milyon ton naftanın yanı sıra ülkemizdeki cari açığın önemli bileşenlerinden oluşan jet yakıtı ve LPG gibi ürünlerin de üretimini gerçekleştiren STAR Rafineri, elde ettiği satış rakamlarıyla pandemi döneminin zorlu koşulları altında başarılı bir performansa imza attı. Petrokimya sektöründe hammadde sıkıntısı nedeniyle pek çok petrokimya şirketinin üretimini kısıtladığı, hatta durdurduğu bir dönemde listede yer alan bir diğer grup şirketimiz Petkim'de ise STAR Rafineri ile entegre çalışmanın da avantajıyla kesintisiz üretime devam edilerek kapasite kullanım oranı yüzde 88'e ulaştı. 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde iki grup şirketimizle üst sıralarda yer almak, aynı zamanda yine kısa bir süre önce açıklanan Ege Bölgesi'nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde STAR Rafineri ile ilk sırada, Petkim ile 3'üncü sırada yer almış olmak bu başarılarımızı taçlandırıyor. Türkiye'de stratejik alanlarda faaliyet gösteren iki dev tesisimiz ile üretimdeki gücümüzü ortaya koyduğumuz ve sanayinin en büyük destekçilerinden biri olduğumuz için gururluyuz.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.