SSK ve Bağkur'lu emekliye büyük zam yolda

Yeni yılla birlikte aralık enflasyonu netleşecek ve böylece emeklilerin alacağı zam da ortaya çıkacak. SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden yüzde 10.46’lık zammı cebine koydu. Yılın son ayına ilişkin enflasyonun yüzde 4-5 civarında çıkması en az yüzde 15’lik zammın kapısını açacak. Bir de ek zam gündemde.

SSK'dan ve Bağkur'dan emekli olan milyonlarca vatandaşın maaşı ocak ve temmuzda olmak üzere her 6 ayda bir enflasyon verilerine göre artıyor. Bu yılın ilk 6 ayında yani temmuzda, SSK ve Bağkur'lu emekliler yüzde 8.45 zam almıştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu. İkinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46'lık enflasyon rakamına ulaşıldı.

YÜZDE 16'YA ULAŞABİLİR

Geriye sadece aralık ayı enflasyonu kaldı. Kur ve hammadde etkisiyle aralık enflasyonunun da kasımın üzerinde çıkabileceği ifade ediliyor. Merkez Bankası beklenti anketine göre aralık için enflasyon öngörüsü yüzde 3.37 seviyesinde. Kabaca yüzde 3-5 arasında beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Bu beklentiye paralel 6 aylık enflasyonun da yüzde 13.70-16.00 arasında gerçekleşeceği hesaplanıyor. Yani maaşlara bu oranda zam yansıtılacak. Bunlara ilave olarak emekli maaşında iyileştirme de öngörülüyor.

TABAN TUTARDA DA ARTIŞ

Geçen yıl SSK ve Bağkur emekli maaşının en düşüğü 1.500 liraya sabitlenmişti. Şimdi bu taban tutarın 2 bin liraya artırılması üzerinde çalışmalar yapılılıyor. Kamu çalışanlarına yönelik ek zammın emekliye de verilmesi planlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz” demişti. Bu kapsamda seyyanen ya da oransal bir artış gündeme gelecek. Ocak ayına kadar bu çalışmaların detayları ortaya çıkacak. Bu zam enflasyon farkının üzerine eklenecek.

OCAKTA SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ İLE DUL-YETİM MAAŞI TAHMİNİ NE OLUR? (TL)

NOT: En düşük maaş 1.500 liraya çıkarıldı ancak vefat eden emeklinin dul ve yetimlerine hissesi oranında maaş bağlanıyor. Bu nedenle hesap 500 liradan başlıyor.

Kaynak: posta.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.