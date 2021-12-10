DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Evde bakım maaşı 2022 | 2022 engelli evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım parası 2022 zammı ne kadar?
İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Julian Assange'ın ABD'ye iadesine karar verdi
Binance’den Endonezya adımı! Kripto para platformu kuruyor
Parayla kendini dövdürten siyahi oyuncu suçlu bulundu
Bakara Suresi 155. ayet Türkçe anlamı | Bakara Suresi Türkçe meali ve anlamı nedir?
Trabzonspor, Kouassi ile 3.5 yıllığına anlaştı
Türk-İş asgari ücret teklifini açıkladı
Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 290 bin lira tazminat ödeyecek
Rus savaş uçakları, Fransız savaş uçaklarını sınırdan uzaklaştırdı
2022 evde bakım maaşı | 2022 evde bakım engelli aylığı ne kadar olacak?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan yılbaşı öncesi korkutan uyarı
Erdoğan: En fazla insani yardım yapan ülkelerinden birisiyiz
2022 yaşlılık aylığı ne kadar oldu? 2022 yaşlılık aylığı (65 yaş) kaç lira? 65 yaş aylığı ne kadar?
Kripto para mağdurları harekete geçti! 2 milyar dolar buhar oldu
Nobel Ödüllü Aziz Sancar'dan duygulandıran ‘Karabağ Zaferi’ konuşması

TIMETURK / EKONOMİ / SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de seyyanen zam beklentileri arttı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de seyyanen zam beklentileri arttı

Türkiye'deki milyonlarca emeklinin gözü ne kadar zam alacaklarına ve maaşlarının ne kadar olacaklarına çevrildi. Ocak'ta memur emeklilerine ilave bir artış gündeme gelirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de seyyanen zam beklentileri arttı.

3 Saat Önce
2021-12-10 10:39:55
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de seyyanen zam beklentileri arttı

Memurlar ve doktorlar için ek iyileştirme adımları, emeklileri de heyecanlandırdı.

Ocak'ta maaşlarına yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak olan memurlara ilave bir artış daha yapılması için düğmeye basılırken, bu düzenlemeden memur emeklilerinin de yararlanması bekleniyor.

Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 çıktı. Buna göre; memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.48'e (yüzde 5 zam + yüzde 7.48 enflasyon farkı) ulaştı. Buna Aralık enflasyonu ve belirlenecek ilave zam eklenecek, Ocak artışı belli olacak.

İKİNCİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

Takvim'de yer alan habere göre memur ve memur emeklilerine yönelik ilave zam düzenlemesi merakla beklenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de seyyanen zam müjdesi istiyor.

Ocak'ta maaşlarına 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ- Kur'lular, buna ilaveten ikinci bir artış beklentisi taşıyor.

Temmuz-Kasım enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.48 çıktı.

Bu orana Aralık ayı enflasyonu eklenecek.Eğer ilave zam müjdesi gelirse, emeklilerin zam oranı daha da yükselecek

0x0-1639078135840

0x0-1639078136832

Kaynak: takvim.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş