SSK harekete geçti! Maaşı düşük gösteren işveren tazminat ödeyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanların maaşlarını düşük gösteren işveren hakkında önemli bir çalışma başlattı. Yaşanan değer kaybı nedeniyle maaşı düşük gösteren işveren hem tazminat hem de ceza ödeyecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK, işverenin bildirdiği kazançta yüzde 20 ve üzerinde azalma olan çalışanlara mesaj göndermeye başladı. Maaşı düşük gösteren işveren hem tazminat hem de ceza ödeyecek.

SGK, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde 150 bin çalışana SMS göndererek kazançlarında azalma olduğu uyarısı yaptı.

Yaşanan değer kaybı nedeniyle maaşı düşük gösteren işveren hem tazminat hem de ceza ödeyecek.

Takvim gazetesinde yer alan haberde, ayrıca eksik bildirdiği primleri de yatıracağı bilgisi yer aldı. SGK, bordro üzerinden prim kaçırılmasını, eksik kazanç bildirilmesini kayıt dışılığın bir alt başlığı olarak tanımlıyor.

Ücretin düşük gösterilerek prim kaçırılması, bir ay çalışan bir işçinin bordroda 15 gün çalışılmış gösterilmesi gibi kayıt dışı uygulamalara izin verilmeyecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.