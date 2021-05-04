SSK emeklisi temmuz zammı 2021 belli oldu mu? SSK emekli temmuz zammı ne kadar?

Milyonlarca emekli ve memur açıklanan nisan ayı enflasyonunun ardından maaşlarına ne kadar enflasyon farkı zammı yapılacağını merak etmeye başladı. TÜİK'ten yapılan açıklamada nisan enflasyonu yıllık yüzde 17,14, aylık yüzde 1,68 arttı. Nisan enflasyon rakamları belli olunca SSK emeklileri de SSK emeklisi temmuz zammı 2021 belli oldu mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki SSK emekli temmuz zammı ne kadar? SSK emeklisi temmuz enflasyon farkı ne kadar?

Milyonlarca emekli ve memur açıklanan nisan ayı enflasyonunun ardından maaşlarına ne kadar enflasyon farkı zammı yapılacağını merak etmeye başladı. TÜİK'ten yapılan açıklamada nisan enflasyonu yıllık yüzde 17,14, aylık yüzde 1,68 arttı. Nisan enflasyon rakamları belli olunca SSK emeklileri de SSK emeklisi temmuz zammı 2021 belli oldu mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki SSK emekli temmuz zammı ne kadar? SSK emeklisi temmuz enflasyon farkı ne kadar?

ENFLASYON YILLIK YÜZDE 17,14 AYLIK YÜZDE 1,68 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre nisanda enflasyondaki yükseliş ivmesi devam etti ve kasım ayında başlayan yükseliş serisi yedinci aya taşınmış oldu. Tüketici fiyat endeksi nisan ayında yıllık yüzde 17,14, aylık yüzde 1,68 arttı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra milyonlarca emekli ve memur da temmuz ayı enflasyon zam farkını merak etmeye başladı.

SSK EMEKLİSİ TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Emekli ve memur maaşları, yasa gereği ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Bu artışta enflasyon belirleyici oluyor. Ancak memur ve memur emeklisi, bunun dışında 2 yılda bir toplu sözleşme masasında kararlaştırılan zammı alıyor. Toplu sözleşmede her dönemde yapılacak zam belirleniyor. Eğer zammın yapıldığı dönemde son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşıyorsa, aşan oranda bir de fark yansıtılıyor.

4 AYDA YÜZDE 5.46

Zamların üzerinden 4 ay geçti ve dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan enflasyonunu açıkladı. Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08 artan enflasyon, nisan ayında ise yüzde 1.68 olarak gerçekleşti. Böylece kümülatif artış yüzde 5.46 olarak hesaplandı. Bu durum SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 2 ay varken yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor. Memur ve emeklisi için de 4 aylık enflasyon yüzde 3'lük ocak zammını aştığından yüzde 2.46'lık fark oluştu. Mayıs ve haziran ayı enflasyonları, zammı ve fark oranını tayin edecek.

İŞTE SSK EMEKLİSİ-BAĞ-KUR EMEKLİSİ-MEMUR 2021 TEMMUZ ZAMMI FARKI NE KADAR?

TEMMUZ ZAM FARKI İLE EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLDU?

Toplu sözleşme gereği, temmuzda memur ve emeklisine yüzde 3 zam yapılacak. Enflasyon farkı da bu zamma eklenecek. Mevcut durumda 2.46'lık farkla zammın yüzde 5.46 olduğu görülüyor. Bir başka deyişle toplu sözleşme zammı kadar enflasyon farkı oluşmuş durumda. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 207 liralık artışla 3.021 liraya çıkmıştı. Mayıs ve haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.186 liraya çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 258 lira artışla 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti. Dün oluşan farkla maaş 3.988 liraya çıkmış oldu.

EMEKLİ MAAŞLARINA 2020 TEMMUZDA YÜZDE 5.75 ZAM YAPILDI

Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.