SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 4A ve 4B emekli maaşı ne zaman hesaplara yatırılacak? Temmuz emekli maaşları hangi tarihte yatacak?

SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Temmuz zammının emekli maaşlarına ne kadar etki ettiği, merak konusu oldu. Milyonlarca emeklinin maaşlarındaki değişiklik için gün sayılıyor. Temmuz emekli maaşları hangi tarihte yatacak? İşte detaylar...

Temmuz zammının emekli maaşlarına ne kadar etki ettiği, merak konusu oldu. Milyonlarca emeklinin maaşlarındaki değişiklik için gün sayılıyor. Temmuz emekli maaşları hangi tarihte yatacak? İşte detaylar...

SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşlarında uygulanacak olan zam oranı 4 Temmuz günü, enflasyon rakamlarıyla birlikte açıklandı.

6 aylık enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 42,35 olarak gerçekleşti.

Memur ve emekli memur aylıkları ise yüzde 41.69 oranında artacağı kesinleşti.

Temmuz emekli maaşları hangi tarihte yatacak?

Temmuz ayı emekli maaşları erken yatırılması bekleniyordu. Fakat sadece ikramiyeler erken yatırıldı. Maaşlarda için SSK, Bağkur emekli maaşı günleri açıklandı.

4A SSK emekli maaşları hangi tarihte yatacak?

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

4B Bağkur emekli maaşları hangi tarihte yatacak?

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde yatırılacak. .