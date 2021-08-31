Spekülatör Soros'dan Çin'i kızdıracak açıklamalar

Spekülatör George Soros, Çin lideri Xi Jinping'i ekonomik gerekçelerle sert biçimde eleştirdi ve rakamlarla oynamakla suçladı.

Spekülatör George Soros, Çin lideri Xi Jinping'i "yatırımcılara kaba muamele, işleri zorlaştırdığı ve rakamlarla oynadığı" gibi konularda sert bir biçimde eleştirdi.

George Soros Çin hakkında yaptığı değerlendirmelerde "Çin'in durumu iç açıcı değil. Çin son 20 yılda büyük bir emlak patlaması yaşadı ve bu patlama Çin ekonomisinin motoru oldu. Ama artık bu dönemin sonuna gelindiği ortada, bu nedenle Çin ekonomisi durgunluğa girme tehlikesiyle karşı karşıya. En büyük emlak şirketi olan Evergrande, aşırı borçlu ve temerrüde düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu bir çökmeye neden olabilir.

Çin'in tüm sektörlerinde hantallaşma ve verim kaybı var. Bunun nedeni de Xi Jinping döneminde özel sektöre, yatırımcılara yapılan kaba muamele ve işlerinin zorlaştırılmasından kaynaklanıyor. Bu baskılar Çin'in ekonomik kazanımlarını yok edebilir. Xi Jinping piyasaların nasıl işlediğini anlamıyor." ifadelerini kullandı.

Çin nüfusunun gidişatına da değinen George Soros "Çin'de doğum oranları hızla düşüyor. Çin nüfusu hızla yaşlanıyor ve yakında azalmaya başlayacak. Xi Jinping Çin'in nüfusunu olduğundan daha çok göstererek rakamlarla oynuyor." dedi.

Macar-Amerikalı Yahudi milyarder iş adamı ve spekülatör olan George Soros (1930-) kurduğu "Açık Toplum Vakıfları" ile fikirleri doğrultusunda diğer ülkelerin siyasi ve kültürel yapılarını değiştirme çabalarıyla biliniyor. Çin'e yönelttiği sert eleştiriler, Çin'in dünyadaki ekonomik ağırlığı nedeniyle dikkat çekiyor.

Xi Jinping (1953-), 2012'den bu yana Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevinde, 2013 yılından bu yana da Çin'in liderliğinde bulunuyor. Xi Jinping'e son dönemde çeşitli kesimlerden ekonomik eleştirilerin arttığı gözlemleniyor.

Kaynak: Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.