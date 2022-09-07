Sözleşmeliye kadroda son durum nedir? 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman? Sözleşmeliye kadro son gelişme!

Milyonlarca vatandaş sözleşmeliye kadro son dakika haberlerini araştırıyorlar. Peki sözleşmeliye kadroda gelişme var mı? Sözleşmeliye kadro açıklaması yapıldı mı? 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman olacak? İşte detaylar…

Geçtiğimiz yıl düzenlenen toplu sözleşme görüşmelerindeki en önemli gündem maddelerinden biri de kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiydi. Bu yolla aynı işi yapanlar arasındaki ücret farkının ortadan kaldırılması, özlük haklarının eşitlenmesi hedefleniyor. Bir başka deyişle bu yönde yapılacak bir düzenleme çalışma barışını da sağlayacak. Sözleşmeli personel olarak çalışan vatandaşlar son günlerde son dakika sözleşmeliye kadro haberlerini merak ediyorlar.

Peki sözleşmeliye kadro ne zaman yapılacak? Sözleşmeliye kadroda gelişme var mı? Ne zaman sözleşmeliye kadro yapılacak?

Sözleşmeliye kadro çalışması Meclis gündeminde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın arasında gerçekleştirilen toplantıda da sözleşmeli personele kadro konusu gündeme geldi. Bu toplantıda, 4/C'den 4/B'ye geçen sözleşmeli personelin hizmet sürelerinin tamamının dikkate alınarak eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi konusundaki talepler dile getirildi. Çalışmanın bu ay içinde tamamlanarak ekim ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Kaç kişi sözleşmeliden kadroya geçecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sözleşmelilerle ilgili, “İlk ele alacağımız dosyadır. İsteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz. Bazı haklardan mahrumlar onları kendilerine vereceğiz” demişti. Bu kapsamda bakanlık bünyesinde özel ekip oluşturulmuştu. Ekip, düzenlemeye son şeklini vermek üzere. Çalışmanın tamamlanmasıyla kamudan kadroya geçişte şartlar da netleşecek.

Kamuda yaklaşık 600 bin sözleşmeli personel bulunuyor. Kadro çalışmalarının belli bir dönemde işe başlayanları veya belli kurumlarda olanları kapsayabileceği dile getiriliyor. Fakat, düzenleme taslağı Meclis'e geldikten sonra yapılacak çalışmayla kadronun kapsam ve içeriği netleşmiş olacak.