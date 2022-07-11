Sözleşmelilere kadro düzenlemesi ekim ayında netleşecek

Kamuda çalışan yaklaşık 565 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için gözler ekim ayına çevrildi. Meclis açıldığında düzenleme yasayla netleştirilecek.

Kadro bekleyen sözleşmeli personel için gözler ekim ayına çevrildi. Meclis açılınca mali ve özlük haklarla ilgili yasa için harekete geçilecek. Açıklama geçtiğimiz günlerde, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.

Akbaşoğlu, "Ekim ayında Meclis açıldığında gündemimize sözleşmeli personelin mali sosyal haklarının ele alınması ve kadro hakkının ele alınması suretiyle yasayla netleştirilerek daimileştirilmesi söz konusu olacak." dedi.

Toplu sözleşmede yer almıştı

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde tıpkı 3600 ek gösterge gibi kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadro meselesi de dahil olmak üzere sözleşmeliler ile ilgili bir çalışma yapılacağı ve bu çalışmanın 2022 yılı içinde tamamlanacağı bir madde olarak yer almıştı.

Kadro hakları isteğe bağlı olacak

Kamuda yaklaşık 565 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi gündemde. Kapsamlı bir düzenleme yapılacak ve bu düzenlemeyle sözleşmeli personele kadro hakkı verilecek. Kadro hakları isteğe bağlı olacak. Çalışmalar kapsamında detaylar netleştikçe kamuoyu ile paylaşılacak.

Bakan Bilgin'den açıklama

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, "Kamuda sözleşmeliler sorunu var. Bunları sadeleştireceğiz, sözleşme yapılması zorunlu olanları statülere dönüştüreceğiz, diğerlerinin de kadro haklarını vereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber