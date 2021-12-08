Sözleşmeli sağlık personeli alımı | Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alım ilanı

Sağlık personeli ilanlarına bir yenisi eklendi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, çoğunluğu sağlık personelinden oluşan 100 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Peki ama sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Personeli alımı hangi branşlardan yapılacak? İşte merak edilen iş ilanı...