Sözleşmeli sağlık personeli alımı | Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alım ilanı
Sağlık personeli ilanlarına bir yenisi eklendi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, çoğunluğu sağlık personelinden oluşan 100 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Peki ama sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Personeli alımı hangi branşlardan yapılacak? İşte merak edilen iş ilanı...
2021-12-08 16:49:21
Necmettin ERbakan Üniversitesi Rektörlüğü yayınladığı bildiriyle 100 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Çoğu sağlık personelinden oluşan duyurunun detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Necmettin Erbakan Üniversite personel alımı detayları...
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmekli Personel Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Merkez ve İlçelerdeki Birimlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alım Başvurusu Nasıl Yapılır?
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Sağlık Personeli Alımı Hangi Branşlardan Yapılacak?
Necmettin Erbakan Üniversitesi İletişim Bilgileri
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü
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