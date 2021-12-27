Sözleşmeli öğretmen maaşı 2022 | Öğretmenlere ne kadar zam yapılacak?

Sözleşmeli öğretmen maaşlarının 2022 yılında ne kadar olacağı merak konusu haline geldi. 2022 ücretli öğretmen maaşı hesaplaması konusunda bir açıklama yapıldı mı? Ücretli öğretmen ders saati kaç TL oldu? İşte merak edilen sözleşmeli öğretmen maaşı açıklamaları...

Sözleşmeli öğretmen maaşlarının 2022 yılında ne kadar olacağı merak konusu haline geldi. 2022 ücretli öğretmen maaşı hesaplaması konusunda bir açıklama yapıldı mı? Ücretli öğretmen ders saati kaç TL oldu? İşte merak edilen sözleşmeli öğretmen maaşı açıklamaları...

Sözleşmeli öğretmen maaşı 2022

6. Dönem toplu sözleşmeleri ile memur ve memur emeklisinin maaşına

- 2022 yılının ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için yüzde 7,

- 2023 yılının ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6,

ve bunlara ek olarak enflasyon farkı kadar zam yapıldı.

Yapılan zamların ocak ayındaki enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşmesi bekleniyor.

Öğretmenlere ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücrete yapılan zam oranında memur zammı yapılması bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre emekli maaşlarına yapılacak zammında yüzde 50 oranında, asgari ücretle, denk tutulması gerektiği söyleniyor. Söylntilere göre memur ve emekli zamlarında da yüzde 50'lik bir artış yapılıp yapılmayacağı henüz belirlenmedi. Açıklamanın ardından detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl son yapılan zamların ardından ücretli öğremen ek ders ücreti aşağıdaki tablodaki gibi veriliyordu.

Ücretli öğretmen olma şartları nelerdir?

Üniversitelerin dört yıllık lisans, iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan kişilerin yanı sıra emekli öğretmenler de ücretli öğretmenliğe başvurabilir. Fen Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Mesleki Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinden mezun olanların başvuruları esas alınacaktır. Bunun yanısıra;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak.

aranan şartlar arasında yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.