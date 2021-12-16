Sözleşmeli astsubay alımı | Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli sahil güvenlik alım başvuruları ne zaman?

Sahil Güvenlik Komutanlığı Resmi Gazete'de yayınladığı kılavuzla astsubay alımı yapacağını belirtti. Güverte, Makine, İkmal, Uçak Bakımı, Bilgi teknolojileri, ve İdari kısım olmak üzere birçok farklı branştan kadın ve erkek astsubay alımı yapılacağı belirtildi. Peki ama Sahil Güvenlik Astsubay alımı şartları nelerdir? Başvurular hangi tarihlerde başlayıp hangi tarihte bitiyor? Son dakika sözleşmeli astsubay alımı ilanı ve başvuru şartları! Sözlü, yazılı ve fiziki mülakat bilgileri...

Sahil Güvenlik Komutanlığı Resmi Gazete'de yayınladığı kılavuzla astsubay alımı yapacağını belirtti. Güverte, Makine, İkmal, Uçak Bakımı, Bilgi teknolojileri, ve İdari kısım olmak üzere birçok farklı branştan kadın ve erkek astsubay alımı yapılacağı belirtildi. Peki ama Sahil Güvenlik Astsubay alımı şartları nelerdir? Başvurular hangi tarihlerde başlayıp hangi tarihte bitiyor? Son dakika sözleşmeli astsubay alımı ilanı ve başvuru şartları! Sözlü, yazılı ve fiziki mülakat bilgileri...

Sözleşmeli astsubay alımı ilanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda Meslek Yüksek Okullarının önlisans bölümünden sözleşmeli erkek ve kadın astsubay temini yapılacaktır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli sahil güvenlik alım başvuruları ne zaman?

Seçme sınavına çağrılacak tüm adaylardan HES kodu, aşı kartı, aşı kartı olmayan adaylardan ise son 48 saat içerisinde yapılmış olan PCR testi istenilecek olup, aşı kartı veya PCR test sonucu uygulama üzerinden kontrol edilecektir.

- Ön başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet Kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

- Başvurular; 08 Aralık 2021 günü başlayıp, 23 Aralık 2021 günü saat 23:59'da sona erecektir.

- Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

- Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri” bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS'ten yapılabilecektir),

(2) Fotoğraf yüklenmesi,(Fotoğraf vesikalık olacaktır)

(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS'ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunlu olup girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar aktif olması gerekmektedir.),

(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [eğitim bilgileri “YÖK'ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde girilecektir. Son sınıf öğrencileri ön lisans eğitim bilgilerini “Belgeye Dayalı” olarak yükleyecektir. “Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar diplomasını, son sınıf öğrencileri öğrenci belgesi veya transkript belgesini, YÖK onaylı denklik belgesi olan adaylar ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik belgesi yükleyecek olan adaylar; 1'inci maddedeki hangi bölüme denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “Bölüm Adı” kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır.]

(5) KPSS bilgilerinin “ÖSYM'den Sorgula” ile yüklenmesi, (Önlisans 2020 yılı KPSS (P93) puanı)

(6) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,

(7) Şehit veya Vazife Malulü Eş ve Çocuğu olan adayların ise ‘‘Diğer Bilgi/Belgelerim'' bölümünde yer alan onaylı ‘‘Şehit Gazi Yakınlık Belgesi''nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi (verilen şehitlik ve malul belgesinin aslı, onaylı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge, Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/h ve j maddesi kapsamında olanlar), Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını ibraz edecektir. İşlemlerinin yapılması zorunludur.

- Ayrıca adaylar, başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilge ve belgelerinin girişini “Profil Bilgilerim” bölümünden yapabilecektir.

(1) “Yabancı Dil Bilgilerim” kısmından “ÖSYM'den Al” veya “Belgeye Dayalı” olarak varsa aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir.[belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi durumunda sınav sonuç belgesi (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenecektir.]

(2) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından belgeye dayalı olarak;

(a) Ustalık/kalfalık/çıraklık belgesi,

(b) Sürücü belgesi,

(c) Çalışma süresi belgesi,

(ç) Sertifika belgesi,

(d) Hizmet belgesi,

(e) Gemiadamı belgesi,

(f) Sporcu lisans belgesi,

(g) Mesleki yeterlilik belgesi,

(ğ) Mahalli lisan belgesi,

(h) Şehit gazi yakınlık belgesi,

(ı) Sivil Havacılık Genel Md. Onaylı PPL veya CPL sertifikası,

(i) Diğer Belgeler, seçeneklerinden uygun olanı veya olanları seçerek ilgili belgeyi (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyebileceklerdir.

Sözleşmeli Astsubay Alımı Başvuru Şartları ve Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayınız...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.