DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kira paylaşımlı hayat modeli yayılıyor
İşvereniniz sigortanızı eksik bildirirse ne yapmalısınız?
Z kuşağını anlayan kazancını katlayacak
İstanbul hava durumu (30 günlük)
BES'te devletin desteği devam edecek
Ekonomideki dengesizlik stagflasyona neden olacak mı?
Faiz indiriminde sıra tüketici kredilerinde
Çek Cumhuriyeti'nde asgari ücret ne kadar? Çek Cumhuriyeti’nde çalışma saatleri nasıl?
96 yıl önce kaybolan geminin büyük sırrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Altın yeniden gözde olma yolunda
Çorum FK'dan bol gollü galibiyet!
2022’de ticarethanelerin kira artışı yüzde kaç olacak?
Apple mağazasının açılmasıyla Bağdat Caddesindeki doluluk yüzde 98’e ulaştı
Kripto dünyası bu haftayı nasıl geçirdi?

TIMETURK / EKONOMİ / Sosyal medya devinin kurucusundan korkutan açıklama! Önce ABD, sonra tüm dünya etkilenecek

Sosyal medya devinin kurucusundan korkutan açıklama! Önce ABD, sonra tüm dünya etkilenecek

Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey ABD’de artan enflasyona ağırlık vererek, işlerin önemli ölçüde daha da kötüleşeceğini söyledi. Dorsey sonrasında ise tüm dünyanın etkileneceğini belirtti.

2 Saat Önce
2021-10-24 14:24:03
Sosyal medya devinin kurucusundan korkutan açıklama! Önce ABD, sonra tüm dünya etkilenecek

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 5,4 artışla beklentilerin üzerinde yükselerek 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Fed'in de takip ettiği enflasyon göstergesi PCE fiyat endeksi aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 4.3 arttı. Yıllık artış, 1991'den beri görülen en büyük artış olarak kayda geçti.

DAHA DA KÖTÜLEŞECEK

Twitter CEO'su Jack Dorsey de tüm bu verilerin açıklanması sonrasında korkutan enflasyon tahminini Twitter hesabından duyurdu. Hiperenflasyonun yolda olduğunu ifade eden Dorsey, durumun ilk olarak ABD'de ve sonra tüm dünyada baş göstereceğini iddia etti.

ABD'de artan enflasyona ağırlık vererek, işlerin çok daha kötüye gideceğini belirten Dorsey, sorunun politika yapıcıların beklediğinden daha vahim olduğunu ifade etti.
FED Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz günlerde enflasyon baskılarının "Önceden beklenenden daha uzun süreceğini" kabul etmişti.

TÜM DÜNYAYI ETKİLEYECEK

Twitter CEO'su Jack Dorsey, kendi Twitter hesabından attığı tweet dizisine "Hiperenflasyon her şeyi değiştirecek. Bu oluyor." ifadeleriyle başladı.

Dorsey'e Nijeryalı girişimci Tayo Oviosu'dan yanıt geldi. Oviosu'nun "Evet, Nijerya'da bu durum zihinsel modellerimize işlemiş şekilde yaşıyoruz" ifadelerini kullandığı tweet'ten sonra bir tweet daha atan Dorsey'in ifadeleri ise şu şekilde oldu: "Bu yakında ABD'de gerçekleşecek. Dolayısıyla sonrasında da tüm dünyada."

Kaynak: hürriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş