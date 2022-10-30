Sosyal konutlarda kura çekimi ne zaman yapılacak?

Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal konut projesine yönelik e-Devlet üzerinden online olarak alınan başvurular sona erdi. Ziraat Bankası ve Halk Bankası’na 31 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek.

Sosyal konut projesinde online olarak yapılan başvurular sona erdi. Ancak proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubelerinden 31 Ekim'e kadar yapılan başvurular kabul edilecek.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut projesi ile ilgili bilgiler verdi.

Ömer Bulut, dev konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi.

Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine iade edilecek.

Kura çekimi başvuru bedelleri, Kasım ayında yapılacak kura çekimi sonrasında yurttaşlara geri iade edilecek.