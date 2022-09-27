Sosyal konutlara başvuranlar TOKİ Orta Gelir konutlara başvuru yapabilir mi? Sosyal konut başvurusu yapanlar diğer TOKİ evlerine başvurur mu? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. 500 bin sosyal konut projesinde ilk etapta 250 bin sosyal konut inşası yapılacak. TOKİ sosyal konut projesinin yanında orta gelir gurubu için yeni bir konut projesinin hayata geçeceği açıklandı. Peki sosyal konutlara başvuranlar TOKİ orta gelir konutlarına başvuru yapabilir mi?

Sosyal konutlara başvuranlar TOKİ Orta Gelir konutlara başvuru yapabilir mi? Sosyal konut başvurusu yapanlar diğer TOKİ evlerine başvurur mu? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. 500 bin sosyal konut projesinde ilk etapta 250 bin sosyal konut inşası yapılacak. TOKİ sosyal konut projesinin yanında orta gelir gurubu için yeni bir konut projesinin hayata geçeceği açıklandı. Peki sosyal konutlara başvuranlar TOKİ orta gelir konutlarına başvuru yapabilir mi?

Sosyal konut projelerine bir yenisi daha ekleniyor. TOKİ ev sahibi olmak isteyenleri hayallerine kavuşturmaya devam ediyor. TOKİ'nin en büyük sosyal konut projesi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Emlak Konut, GYODER, İNDER ve TMB ile görüşüyoruz" dedi.

Sosyal konutlara başvuranlar TOKİ Orta Gelir konutlara başvuru yapabilir mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" ifadelerini kullandı. Daha önce Emlak Konut Kampanyası olarak açıklanan orta gelir grubu sosyal konut kampanyasında kapsam genişliyor. Bakan Kurum, "GYODER'le, İNDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" dedi.

Sosyal konut başvurusu yapanlar diğer TOKİ evlerine başvurur mu?

Daha önce TOKİ sosyal konutlara başvuru yapanların orta gelir gurubu için TOKİ projelerine başvuru yapıp yapamayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Projenin detayları belli oldukça kimlerin başvuru yapıp kimlerin yapamayacağı kamupyu ile paylaşılacak.

Sosyal konut başvuruları 5 milyonu aştı

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "İlk evim iş yerim' kampanyasında talep toplama süreci önümüzdeki ayın sonuna kadar devam edecek. Başvuru sayısı şimdiden 5 milyona dayanan bu kampanya Türkiye'nin bu zamana kadar en büyük sosyal atılımı olacak. Projenin 5 bin konutluk ilk diliminin temelini 25 Ekim'de atıyoruz. İki yıl içerisinde 250 bin sosyal konut tamamlanacak ardından bunu 500 bine çıkaracağız." dedi.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu.[4] TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır.[5] 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır. .