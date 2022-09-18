Sosyal konuta ne zaman başlanacak? TOKİ evleri ne zaman yapılacak? Bakan'dan açıklama geldi!

Yüksek gelirli olmayan aileleri ev sahibi yapmak için başlatılan Sosyal Konut Projesi için başvurular devam ediyor. Peki sosyal konut projesine ne zaman başlanacak? TOKİ evleri ne zaman teslim edilir? Sosyal konut evleri ne zaman yapılır? İşte detaylar…

Milyonlarca vatandaşın başvuru yaptığı ve yapmaya devam ettiği sosyal konut projesi haftalardır gündemde yer alıyor. Vatandaşlar sosyal konut projesine ne zaman başlanacağını merak ediyor. TOKİ evleri ne zaman yapılır? Sosyal konutlar ne zaman teslim edilir? TOKİ evlerine hangi ay başlanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ aracılığıyla yapılacak sosyal konut projesine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, sosyal konutların ne zaman başlanacağına dair tarih verdi. Peki TOKİ evlerine ne zaman başlanacak?

Sosyal konut başlama tarihi ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin ilk temellerinin ekim ayında atılacağını duyurdu.

Sosyal konutlar ne zaman teslim edilir?

Başvurularını tamamlayan vatandaşlar TOKİ evleri teslim tarihini merak ediyorlar. Bakan Kurum paylaşımında anahtarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara teslim edeceğini vurguladı. Ancak sosyal konut teslim tarihleri henüz net olarak açıklanmadı.

Sosyal konut devredilir mi?

Kura sonucunda sosyal konut almaya hak kazanan vatandaşlar, haklarını bir başkasına devredebilir mi merak ediyorlar. Sosyal konut projesine başvuran adaylar konut almaktan vazgeçerse devredilme olmadan yedek adaylara hak tanınır.

Sosyal konut satılabilir mi?

Sosyal konut almaya hak kazanan vatandaşlar bu konutları belli bir süre içerisinde satamazlar. Öncelikle sosyal konut taksitlerinin tamamlanması ve konutun hak sahibine geçmesi gerekiyor. Bu işlemlerden sonra konutlar satılabilir. Ancak bu süre içerisinde sosyal konutlar kiralanabilir.

Sosyal konut son başvuru günü ne zaman?

TOKİ için başvurular iki günde 1 milyon 115 bini aşmıştı. Başvurular 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Sosyal konut başvuru son günü 31 Ekim pazartesi günü olarak belirlendi. .