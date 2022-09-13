Sosyal konut taksit ödemesi ne kadar? Sosyal konut peşinatı var mı? Sosyal konut peşinat kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sosyal Konut Projesi’nin detaylarını bugün vatandaşlara açıkladı. Erdoğan, Sosyal Konut başvuru tarihi olarak yarını gösterdi. Peki sosyal konut başvuru son gün ne zaman? Sosyal konut taksit ödemeleri ne kadar olacak? Sosyal konut peşinat ödemesi olacak mı? Sosyal konut projesi peşinat ödemeleri kaç TL? İşte detaylar…

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi ve arsa satışı için açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut başvurusu için yarını gösterdi. Peki Sosyal Konut başvuruları ne zamana kadar? Sosyal Konut başvuru son gün ne zaman? Sosyal konut taksit ödemeleri ne kadar olacak? Sosyal konut peşinat ödemesi var mı? Sosyal konut için peşinat ne kadar?

Sosyal konut başvuru tarihi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sosyal Konut Projesi başvuru gününü net olarak belirtti. Erdoğan, “Projenin başvuruları yarın başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir.” İfadelerini kullandı.

Sosyal Konut taksit ödemeleri ne kadar olacak?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar sosyal konut projesine başvurmak için heyecanlılar. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar sosyal konut taksit ödemelerini merak ediyorlar. Sosyal konut aylık ödemeler ne kadar olacağını araştıran vatandaşların sorularına bugün yanıt verildi. Sosyal konut taksit ödemesi için 608 bin TL'ye sahip 2+1 fiyatlı sosyal konutlara aylık 2 bin 800 TL taksitle sahip olabilecek.

Sosyal Konut Projesi peşinatı var mı?

Sosyal konut başvurusu yapacak vatandaşlar sosyal konut peşinatları ne kadar olacak merak ediyorlar. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar sosyal konut peşinat verilecek mi araştırıyorlar.

Sosyal konut peşinatı ne kadar?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların sosyal konut projesi için küçük miktar peşinat vermeleri gerekiyor. Konut için belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin olarak alınacak.