Sosyal konut projesine başvurular 3.5 milyona dayandı
Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesine 3.5 milyon kişinin başvurduğunu açıkladı.
2022-09-19 09:32:31
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Milletimizin İlk Evim İlk İş Yerim projemize inancı tam. Projemize başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı. Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız." dedi.
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