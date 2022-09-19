Sosyal konut projesine başvurular 3.5 milyona dayandı

Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesine 3.5 milyon kişinin başvurduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Milletimizin İlk Evim İlk İş Yerim projemize inancı tam. Projemize başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı. Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız." dedi.