DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'ABD/Batı putu yıkıldı'
İnci Çayırlı kimdir? İnci Çayırlı hayatı ve biyografisi
'İnsanlar veterinere mi gidecek?'
Foreign Policy: ABD Suriye’den de çıkacak
İzmir'de 166 düzensiz göçmen kurtarıldı
“Ne düşündüğü, neyi planladığı belirsiz hastalıklı bir adam…”
Ünlü analist Woo: Bitcoin kasım ayında çıldırabilir
'Her üç ağaç türünden biri vahşi doğada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya'
Milli atlet Zübeyde Süpürgeci 100 metrede finalde!
Karkaş: Erdoğan ile Nahyan görüşmesi çok olumlu ve dostça
ABD'de Afganistan depremi sürüyor: 90 ABD'li generalden istifa çağrısı
Kuraklıktan zarar gören çiftçiye gelir desteği ödemesi
Taliban: ABD ve müttefiklerine karşı zafer kazandık, işgalciler ders almalı
Bilgisayar korsanından sahte eser vurgunu
Balıkçılar 'vira bismillah' dedi

TIMETURK / EKONOMİ / Soros'tan yatırımcılara 'Çin' uyarısı

Soros'tan yatırımcılara 'Çin' uyarısı

Ünlü borsa spekültörü ve milyarder George Soros, yatırımcılara Çin'in hisse senetlerine karşı 'dikkatli olma' çağrısı yaptı.

3 Saat Önce
2021-09-01 06:10:09
Soros'tan yatırımcılara 'Çin' uyarısı

Ünlü döviz spekülatörü ve milyarder George Soros, Financial Times (FT) gazetesinde bir yazı kaleme alarak yatırımcıları Çin'e karşı 'uyardı.'

Soros, yazısında bu yılki hisse fiyatlarını düşüren düzenleyici baskının ardından, "Çinli finans otoriteleri yabancı yatırımcılara güvence vermek için ellerinden geleni yaptılar ve piyasalar buna güçlü bir ralliyle yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

Ekran Resmi 2021-09-01 06.10.34

"Fakat bu bir aldatmaca" diyen Soros, "Şi (Cinping), tüm Çinli şirketleri tek parti devletinin aracı olarak görüyor. Rallide alım yapan yatırımcılar hayal kırıklığıyla karşı karşıya" diye ekledi.

Soros, ayrıca görünürde ESG yönergelerini izleyen ancak Çin'in hisse senetlerine yatırım yapan emeklilik fonu yöneticilerinin kendilerini ve emekli müşterilerini kandırdığını savundu.
Mevcut endekslerin, ABD'li yatırımcılara ait yüz milyarlarca doların, 'kurumsal yönetimleri gereken standartları karşılamayan Çinli şirketlere akmasını mecbur kıldığını' öne süren Soros, "Güç ve hesap verme sorumluluğu artık herhangi bir uluslararası otoriteye karşı sorumlu olmayan tek bir adam tarafından kullanılıyor" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş