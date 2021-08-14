Soros, Archegos sonrası aldığı hisseleri elden çıkardı

George Soros, Archegos Capital'in Mart ayındaki çöküşü sırasında aldığı Baidu, ViacomCBS, ve Vipshop hisselerini sattığını duyurdu.

George Soros, Archegos Capital'in çöküşü sırasında aldığı Baidu, ViacomCBS, ve Vipshop hisselerindeki pozisyonlarını kapattı.

Soros Fund Management, cuma günü yaptığı bir bildirimde 194,3 milyon dolarlık ViacomCBS, 77 milyon dolarlık Baidu ve 46,4 milyon dolarlık Vipshop hissesi sattığını duyurdu. Fon aynı zamanda Tencent Music'teki pozisyonlarını da likide etti.

Archegos ile bağlantılı hisselerin birçoğu ikinci çeyrekte düşüşlerini sürdürürken ilgili dönemde Vipshop yüzde 33, Tencent Music yüzde 24, Discovery yüzde 21 ve Baidu yüzde 6,3 düşüş kaydetmişti.

Soros'a ait fonun daha önce bu şirketlerde hisse sahibi olmadığı belirtilirken Archegos sonrasında bu hisselere giriş yaptığı vurgulandı.

Daha önce ne olmuştu?

Nomura, Credit Suisse ve Goldman Sachs gibi bankalar fona aracılık yaparken, ortaya çıkan zayiat sonrasında ABD sermaye piyasaları düzenleyicisi SEC, Bill Hwang ve kaldıraçlı işlemleri hakkında bir ön soruşturma başlatmıştı.

Credit Suisse, Archegos Capital Management'ın batmasından sonra yönetici kademesindeki birkaç isimle yollarını ayırırken 4,7 milyar dolarlık zarar yazdığını açıkladı.

Nomura ise yayımladığı açıklamada, ABD'li müşterisinden talep edilen miktarın 2 milyar dolar civarında olduğunu açıklamıştı.

SEC'in büyük piyasa hareketleri sonrasında soruşturma başlatması rutin bir süreç olarak görülürken soruşturmanın herhangi bir hata veya suç bulamama ihtimali de var.

Geçen haftalarda belirli pozisyonlarda yaşanan kayıplar yüzünden daha fazla karşılık yatırması talep edilen Bill Hwang, en sonunda ödeyemeyeceği teminat tamamlama çağrılarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Böylece Goldman Sachs blok satışlar ile Hwang'ın pozisyonlarını kapattı ve ViacomCBS, Baidu ve Tencent Music gibi şirketlerin hisselerinde sert düşüş yaşandı.

Hwang, daha önce 2021 yılında SEC tarafından açılan soruşturma sonucunda 60 milyon dolar ceza ödemişti. Şirket Çinli bankalar ile ilgili yasa dışı tüyolar üzerinden işlem gerçekleştirdiği için SEC ve ABD'li savcılar tarafından suçlu bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.