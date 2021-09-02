Sonbahar başlangıcı artan vakalar ve borsa görünümü

'Borsaya bakarsak, BIST 100 endeksi, yeni ayın ilk gününü % 0.14 artışla 1,474.13 puandan kapattı. Oysa gösterge endeksler İspanya’da % 1.6, Fransa’da % 1.2 yükseldi. Ama DAX’ın kıl payı eksi kapanması bizi etkiledi...'

Son 24 saatte kovid testi pozitif çıkan kişi sayısı 24 bin oldu. Böylece bugüne kadar virüs bulaşan kişi sayısı 6.4 milyonu şu anda aktif vaka sayısı 500 bini aştı. Bu rakam en yüksek bu yıl nisanda 550 binli seviyeyi görmüştü. Yani virüslü kişi sayısı yeni rekora gidiyor. Türkiye, aktif vakalı sayısında dünyada 5. sıraya yükselmiş durumda. Öyle ki Brezilya'da 447 bin aktif virüslü bulunuyor.

"6 otobüs dolusu insan vefat etti"

Alnus Yatırım'dan yapılan değerlendirmede şunlara vurgu yapıldı:

“Allahtan aşılama yaygınlaşıyor da ölüm oranı azalıyor” diyeceğiz fakat oran düşük olsa da vaka sayısının artması yüzünden önceki gün 252, dün 290 kişi yani 6 otobüs dolusu insan vefat etti.

İki aşısını olan kişi sayısı 37.5 milyon kişi olduğundan nüfusun üçte birinin daha bu süreci tamamlamadığı görülüyor. Sonbahar ve kışın artan vakalar bilinen bir gerçek. Geçen yıl Eylül'de günlük vefat sayısı 50 iken Aralık'ta 250'li rakamlara yükselmişti. Günlük en yüksek ölüm sayısı bu yıl Nisan'da 400'e yaklaştığında görülmüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335 bin yeni vakamız, 4 bin yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz." ifadelerini kullandı.

6 Eylül'den itibaren seyahatlerde gelecek kısıtlamalara ek tedbirlerin alınması kaçınılmaz. Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla toplandı.

Peki borsadaki durum?

Borsaya bakarsak, BIST 100 endeksi, yeni ayın ilk gününü % 0.14 artışla 1,474.13 puandan kapattı. Oysa gösterge endeksler İspanya'da % 1.6, Fransa'da % 1.2 yükseldi. Ama DAX'ın kıl payı eksi kapanması bizi etkiledi. Amerika'da da Dow Jones kıl payı eksi kapattı. Tahvil faizi tarafında 10-20 baz puan arasında düşüş, kur tarafında ise TL'nin değer kazanma sürecinin devam ettiği görüldü. Dolayısıyla iyimser hava korunuyor. Global piyasalarda geçen hafta Cuma Jackson Hole toplantısı gündemdeyken bu hafta Cuma ABD istihdam verileri gündemde yer alıyor.

BIST100 Endeksinde iki kez 1341 test edildikten sonra başlayan yükseliş rallisinde 1475'e gelindi. Bugüne yatay bir başlangıç beklenebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.