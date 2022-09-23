Son dakika! Bakan’dan EYT ve asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili son dakika önemli açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ'i ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız." dedi. Bakan Bilgin, EYT ile ilgili ise, "Çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

İşte Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları

Tüm işverenleri zorunlu olarak protokole uymak zorunda olduklarının altını çizmek isterim. Biz kamu işveren sendikasına bağlı değil, o protokol bizi bağlamaz düşüncesi saçma sapan bir düşüncedir. Bizim paydaşlarımızın bir uzlaşmayla vardığı çerçeve anlaşmasıdır.

"Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz"

Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık.

"Çözüm aşamasına geldik"

EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız.