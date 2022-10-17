Son dakika: Bakan Bilgin EYT için tarih verdi

Afyonkarahisar'da '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programına katılan Bakan Vedat Bilgin, EYT için tarih vererek önemli açıklama ypatı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Afyonkarahisar'da '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programına katıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Bilgin önce Bartın'da yaşanan maden kazasına yönelik incelemeler hakkında bilgi verdi.

Bilgin daha sonra gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"EYT meselesini çözeceğiz"

DHA'da yer alan habere göre kamuda muhtelif kadrolarda çalışan sözleşmeli personele yönelik çalışma sürdürdüklerini dile getiren Bakan Bilgin, "Çalışmayı bitirmek üzereyiz. Bu ay içerisinde kamuoyuyla paylaşacağımızı açıkladık. Geçici işçiler sorunumuz var. Geçici işçiler, bir türlü geçmeyen, süreklilik arz eden sorun haline gelmiş. Onu da çözeceğiz.

Çok konuşulan, birçok insanın da merak ettiği EYT meselesi var. Onu çözeceğiz. Türkiye zorlu ekonomik şartlar içerisinde çalışanlarını olumsuz tablo karşısında koruyacak sosyal politika uygulamalarıyla topluma gerekli desteği sağlama yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Yaşla ilgili bir sorun var"

EYT çalışmalarına değinen Bakan Bilgin, şöyle konuştu:

"Televizyonlarda sık sık 'işte şunlar da girecek, bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 99 öncesi biliyorsunuz, yaşla ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz ve önümüzde tek bir model var. Tek bir formül var daha doğrusu. Onun hesapları yapıyoruz.

“Açıklasak da Ocak'tan sonra uygulamaya sokulacak”

Çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların durumlarını, çalışma gün sayılarını, yıllarını, vesaire sosyal güvenlikteki sağlık sigortası primlerini gözden geçirip en uygun, en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Mesafe aldık ama şimdi açıklamayacağım. 'Niye şimdi açıklamıyorsunuz?' diyenler var. Bir defa çalışmamız bitmedi. İkincisi, adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da Ocak'tan sonra uygulamaya sokulacak.

"Açıklamanın acelesi yok"

Şimdi açıklamanın bu anlamda acelesi yok. Sözleşmeli personel, geçici işçiler, diğer sorunları açıklayacağız. Aralık ayının ilk haftasında çalışma biter bitmez de meclise intikal ettireceğiz."