Son bir yılda hangi ürünün fiyatı ne kadar arttı?

Türkiye özellikle temel gıda piyasasındaki fahiş fiyat artışlarını konuşuyor. Peki son bir yılda hangi ürünün fiyatı ne kadar arttı? İşte temel gıda ürünlerinin son bir yılda yüzde oranlarına göre fiyat artışı…