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TIMETURK / EKONOMİ / Son bir yılda hangi ürünün fiyatı ne kadar arttı?

Son bir yılda hangi ürünün fiyatı ne kadar arttı?

Türkiye özellikle temel gıda piyasasındaki fahiş fiyat artışlarını konuşuyor. Peki son bir yılda hangi ürünün fiyatı ne kadar arttı? İşte temel gıda ürünlerinin son bir yılda yüzde oranlarına göre fiyat artışı…

2 Saat Önce
2021-09-19 23:10:26
Son bir yılda hangi ürünün fiyatı ne kadar arttı?

Resmî verilere göre son bir yıl içinde fiyatı artan bazı ürünler...

Tavuk eti yüzde 64

Ayçiçek yağı yüzde 60.8

Margarin yüzde 53.8

Yumurta yüzde 49.3

Mısırözü yağı yüzde 47.3

Mercimek yüzde 41,8

Zeytinyağı yüzde 39,4

Süt & yoğurt yüzde 35

Nohut yüzde 34,4

Balık yüzde 34

Bal yüzde 27

Ekmek yüzde 26,4

Dana eti yüzde 23

Makarna yüzde 22

Un &pirinç yüzde 21

Salatalık yüzde 128

Kabak yüzde 87

Şeftali yüzde 81

Taze fasulye yüzde 68

Armut yüzde 52

Havuç yüzde 52

Domates yüzde 50

Üzüm yüzde 46

Patlıcan yüzde 37

Kayısı yüzde 32

Karpuz yüzde 30

Muz yüzde 29

Kiraz yüzde 26

Sivri biber yüzde 23

Kuru soğan yüzde 37

Patates yüzde 34…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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