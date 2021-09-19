Son bir yılda hangi ürünün fiyatı ne kadar arttı?
Türkiye özellikle temel gıda piyasasındaki fahiş fiyat artışlarını konuşuyor. Peki son bir yılda hangi ürünün fiyatı ne kadar arttı? İşte temel gıda ürünlerinin son bir yılda yüzde oranlarına göre fiyat artışı…
2021-09-19 23:10:26
Resmî verilere göre son bir yıl içinde fiyatı artan bazı ürünler...
Tavuk eti yüzde 64
Ayçiçek yağı yüzde 60.8
Margarin yüzde 53.8
Yumurta yüzde 49.3
Mısırözü yağı yüzde 47.3
Mercimek yüzde 41,8
Zeytinyağı yüzde 39,4
Süt & yoğurt yüzde 35
Nohut yüzde 34,4
Balık yüzde 34
Bal yüzde 27
Ekmek yüzde 26,4
Dana eti yüzde 23
Makarna yüzde 22
Un &pirinç yüzde 21
Salatalık yüzde 128
Kabak yüzde 87
Şeftali yüzde 81
Taze fasulye yüzde 68
Armut yüzde 52
Havuç yüzde 52
Domates yüzde 50
Üzüm yüzde 46
Patlıcan yüzde 37
Kayısı yüzde 32
Karpuz yüzde 30
Muz yüzde 29
Kiraz yüzde 26
Sivri biber yüzde 23
Kuru soğan yüzde 37
Patates yüzde 34…
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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