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Son bir yılda dolar milyoneri sayısı 5.2 milyon kişi arttı!

Son bir yılda dolar milyoneri sayısı 5.2 milyon kişi arttı!

İsviçre’nin büyük bankalarından Credit Suisse’in her yıl yayınladığı rapora göre 2020 yılı sonu itibarıyla dünyada dolar milyoneri sayısı 56.1 milyon kişiye çıktı. Son 12 ayda milyoner sayısı 5.2 milyon kişi arttı.

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26.06.2021 09:57:05
Son bir yılda dolar milyoneri sayısı 5.2 milyon kişi arttı!

İsviçre'nin büyük bankalarından Credit Suisse'in her yıl yayınladığı rapora göre 2020 yılı sonu itibarıyla dünyada dolar milyoneri sayısı 56.1 milyon kişiye çıktı. Son 12 ayda milyoner sayısı 5.2 milyon kişi arttı. Dolar milyoneri ünvanını kazananların yaklaşık üçte biri ABD vatandaşı.

5.2 milyar yetişkin dünyalının ortalama mal varlığı 79 bin 952 dolar. Dünyanın en zengin ülkesi İsviçre'de ortalama servet 674 bin dolar. Bu ülkedeki her 7 kişinin en az biri dolar milyoneri.

Credit Suisse, hane halkı net varlığını hesaplarken, yetişkin nüfusun menkul ve gayrimenkullerinin toplam değerinden bu kesimin borçlarını düşüyor. Kişileri, özel emeklilik sigortalarındaki varlıkları hesaba dahil edilirken, devlet sigortalarındaki birikimleri hariç tutuluyor.

Rapora göre 2020 sonu itıbarıyla dünyadaki yetişkin sayısı 5.2 milyar. Dünyadaki yetişkin kişilerin toplam varlığı son 1 yılda 28.7 trilyon dolar artarak 418.3 trilyon dolara ulaştı.

Gazete Oksijen'in haberine göre; döviz kuru sabit tutularak hesaplanan yıllık artış yüzde 4.1 oldu. Rapora göre dünyada yetişkin başına toplam servet 79 bin 952 dolar olarak gerçekleşti. 2000 yılı itıbarıyla 31 bin 378 dolar olan bu rakam, enflasyon göz ardı edildiğinde son 20 yılda 2.5 kat artmış durumda.

Milyonerlerinin yüzde 90'ının kişi başı varlığı 5 milyon doların altında. 7 milyon kişinin varlığı ise bu rakamın üzerinde. Net varlığı 50 milyon doların üzerinde olan kişi sayısı 215 bin 30.
En zengin ülke İsviçre

Tek tek ülkelere bakıldığında dünya üzerindeki eşitsizlik daha net biçimde ortaya çıkıyor. Rapora göre refah seviyesinde dünyanın bir numarası İsviçre. Nüfusun yüzde 14.9'unun (yaklaşık 1 milyon 35 bin kişi) dolar milyoneri sınıfına girdiği İsviçre'de yetişkin başına ortalama servet tam 673 bin 960 dolar.

Ortalama servet büyüklüğünde ABD 505 bin 420 dolarla ikinci sırada. Hemen ardında 503 bin 340 dolarla Hong Kong bulunuyor.

Nüfusa oranla milyoner sayısının en fazla olduğu ülkelerde İsviçre'yi Avustralya, ABD ve Hong Kong izliyor. En dipte ise Hindistan ve Endonezya bulunuyor. Bu iki ülkede her bin kişiden sadece 1'i dolar milyoneri. Bu oran İsviçre'nin 149'da biri kadar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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