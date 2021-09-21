Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömür çıkarıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömürü gün ışığına çıkardık. Yan sektörlerle birlikte 120 bin kişiye istihdam sağladık' dedi.