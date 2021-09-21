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TIMETURK / EKONOMİ / Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömür çıkarıldı

Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömür çıkarıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömürü gün ışığına çıkardık. Yan sektörlerle birlikte 120 bin kişiye istihdam sağladık' dedi.

2 Saat Önce
2021-09-21 00:40:09
Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömür çıkarıldı

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020'de 89 milyon ton yerli kömür üretimiyle ekonomimize 7 miyar TL'lik katkı sağladık. Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömürü gün ışığına çıkardık. Yan sektörlerle birlikte 120 bin kişiye istihdam sağladık. Türkiye'nin enerjisi, ekonomiye can suyu olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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