Son 24 Saat içerisinde en çok yükselen kripto varlıklar

Son 24 saat içerisinde Coingecko verilerine göre en çok artış kaydeden kripto varlıkları sizler için derledik.

Son 24 saat içerisinde Coingecko verilerine göre en çok artış kaydeden kripto varlıkları şunlar:

IOTA (MIOTA)

IOTA, “nesnelerin interneti sektöründe faaliyet gösteren ve işlem ücreti talep etmeyen bir kripto varlıktır.

Blokzinciri yerine Tangle adı verilen merkeziyetsiz bir platform kullanan varlık, veri transferini de kolay hale getirmeyi amaçlıyor.

IOTA son 24 saat içerisinde %23.7 oranında artarak 1,92 dolar üzerinden işlem görüyor.

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash, adından da anlaşılacağı gibi Bitcoin (BTC) blokzincirinden ayrılarak oluşan bir kripto varlıktır.

Bitcoin Cash'in Bitcoin'den en önemli farklı, blok kaydedilen işlemlerdeki limiti kaldırmasıdır. Böylelikle blokzinciri üzerindeki işlemler daha hızlı bir biçimde gerçekleştirilebilir.

Bitcoin Cash, son 24 saat içerisinde %21,2 oranında arttı ve şu anda 356,86 dolar üzerinden işlem görüyor.

Axie Infinity, (AXS)

Axie Infinity, aslında Pokemon'dan ilham alınarak ortaya çıkarılan bir kripto varlıktır. Oyun, Axies olarak bilinen token tabanlı yaratıkların toplanmasını merkez alır.

Varlık son 24 saat içerisinde %19.4 oranında artış göstererek, %88,49 dolar üzerinden işlem görüyor.

Filecoin (FIL)

Filecoin merkezi bulunmayan bir veri saklama sistemidir. Platform sayesinde düşük maliyetle veriler depolanabilir.

Filecoin de son 24 saat içerisinde %18,9 oranında artış göstererek 92,50 dolar üzerinden işlem görüyor.

Quant (QNT)

Quant, kullanıcılara üst düzey siber güvenliği sağlama amacıyla yola çıkmış bir projedir. Projenin hedefleri arasında mevcut ağları kullanarak bloklar için bir köprü oluşturmak gibi fikirler söz konusu.

Varlık son 24 saat içerisinde %16,8 oranında artış gösterdi ve yazı kaleme alındığı sırada 218,57 dolar üzerinden işlem görüyor.

Kaynak: coinkolik.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.