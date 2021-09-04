Solana fiyatı son bir ayda yüzde 300 oranında arttı

Solana (SOL) piyasa değeri, Dogecoin’i geride bırakmayı başardı. SOL fiyatı, son 30 günde % 300 oranında arttı. Solana blok zincirinin yerel kripto parası SOL, piyasa değerine göre 7. en büyük kripto para konumuna yükseldi.

Solana rekor yükselişine devam ediyor. Arttı Solana fiyatı, son 30 günde %300'ün üzerinde arttı.

SOL, bu süre boyunca art arda tüm zamanların en yüksek fiyatları gördü. 1 Ağustos'ta 35 Dolardan işlem gören Solana, bu hafta içinde 136 Dolara kadar yükseldi.

Solana, şu anda önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum'un en büyük rakiplerinden biri olarak görülüyor.

Ethereum, akıllı sözleşme blok zincirleri arasında güçlü bir liderliğe sahip olsa da; özellikle mevcut NFT piyasası patlaması sırasında Ethereum'daki gaz ücretleri de önemli oranda arttı. Ek olarak, Ethereum'un mevcut iş kanıtı ETH madenciliği modeli çok fazla enerji gerektiriyor.

Ağ, yaklaşmakta olan Ethereum 2.0 yükseltmesiyle birlikte daha verimli olan “hisse kanıtı” sistemine geçiş yapacak. “Ethereum Katili” Solana Solana, başlangıcından itibaren daha enerji verimli olan “hisse kanıtı” blok zinciri olarak inşa edildi; ve bu sayede, hızlı işlem süreleri ve düşük ücretler sunabiliyor. SOL tokeninin son haftalardaki fiyat artışı da kısmen platformdaki artan DeFi ve NFT etkinliğine bağlanıyor.

Yine de “Ethereum katili” olarak nitelendirilen Solana, ağ etkinliği açısından rakibinin oldukça gerisinde yer alıyor.

Örneğin, DeFi Llama verilerine göre Solana'daki DeFi protokollerinin şu anda akıllı sözleşmelerinde kilitli 3.6 milyar Dolar bulunurken; Ethereum tabanlı DeFi protokollerinde 126 milyar Dolarlık varlık bulunuyor.

Kaynak: limenya.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.