Solana, Dogecoin’i tahtından etti

Artan NFT ve DeFi kullanımının ortasında Solana (SOL), yükselişine devam ediyor ve önde gelen meme kripto para birimini tahttan indirdi. Solana şu anda piyasa değerine göre yedinci en büyük kripto para birimi.

Artan NFT ve DeFi kullanımının ortasında Solana (SOL), yükselişine devam ediyor ve önde gelen meme kripto para birimini tahttan indirdi. Solana şu anda piyasa değerine göre yedinci en büyük kripto para birimi.

Solana ağının yerel kripto para birimi olan SOL, CoinGecko'nun verilerine göre toplam piyasa değerine göre en değerli kripto para birimleri listesinde yedinci sırada yer almayı başardı. Bunu yaparken önde gelen meme parası Dogecoin‘i (DOGE) geçti.

Solana, son haftalarda inanılmaz bir değer artışı gördü ve son 30 günde %300'ün üzerine çıktı. SOL, bu süre boyunca art arda tüm zamanların en yüksek fiyat seviyelerini belirledi ve 1 Ağustos'ta token başına yaklaşık 35 dolardan Salı günü belirlenen 136 doların üzerinde yeni bir zirve fiyatına yükseldi. Solana son 24 saatte %23 arttı, son zamanlardaki yükselişine devam etti ve Pazartesi günü ilk kez 100 doları geçti.

Öte yandan, Dogecoin geç saatlerde daha karışık bir performans gördü. CoinGecko'ya göre, fiyatı son 30 günde %46 arttı, ancak geçen hafta sadece %7.5 arttı. DOGE, Temmuz ayı sonlarında kripto para piyasası toparlanmaya başladığında bazı rakip kripto paralardan daha hızlı yükseldi.

Dogecoin'in fiyatı, yılın başından bu yana hala büyük bir artış gösteriyor. DOGE 1 Ocak'ta 0,0055 dolardı ve şu anki fiyatı 0,29 dolar. Dogecoin, Mayıs ayında belirlenen en yüksek fiyatı olan 0,73 dolardan yaklaşık %60 daha düşük olmasına rağmen, bu %5,200'lük bir artış.

SOL, şu saatlerde 143 dolardan işlem görüyor ve piyasadaki yükselişi de sürüyor.

Kaynak: coinkolik.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.