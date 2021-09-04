Solana Coin nedir? Solana (SOL) coin nereden, nasıl alınır? Solana coin ne kadar?

Solana Coin nedir? Dogecoin'de yaşanan ani yükselişlerden sonra alt koinlere olan ilgi arttı. Son zamanlarda atağa geçen Solana coin (Sol) piyasa değeri bakımından Dogecoin'i geride bırakmış durumda. Yatırımcısının yüzünü güldüren Solana (sol) coin son 30 günde %300'ün üzerinde değer kazandı. Solana coine yatırım yapmak isteyenlerin sayısında da son günlerde bir patlama yaşandı. Solana coin almak isteyenler Solana (SOL) coin nereden, nasıl alınır? Solana coin ne kadar? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Solana Coin nedir? Dogecoin'de yaşanan ani yükselişlerden sonra alt koinlere olan ilgi arttı. Son zamanlarda atağa geçen Solana coin (Sol) piyasa değeri bakımından Dogecoin'i geride bırakmış durumda. Yatırımcısının yüzünü güldüren Solana (sol) coin son 30 günde %300'ün üzerinde değer kazandı. Solana coine yatırım yapmak isteyenlerin sayısında da son günlerde bir patlama yaşandı. Solana coin almak isteyenler Solana (SOL) coin nereden, nasıl alınır? Solana coin ne kadar? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Kripto para yatırımcılarının yüze son günlerde yeninden gülmeye başladı. 60 bin dolar seviyesini geçen Bitcoin yaşanan ani değer kaybı ile 30 bin doların altını görmüştü. Yatırımcısında bir şok etkisi yaşatan Bitcoin son günlerde yavaş yavaş toparlanmaya başladı ve 50 bin dolar seviyesine kadar yeniden çıktı. Kripto para piyasası için kazançlı geçen son bir kaç ayda yatırımcıların yüzünü güldüren bir başla kripto para birimi daha ortaya çıktı. Solana coin (sol coin) ani bir yükseliş performansı göstererek son 30 günde yüzde 300'ün üzerinde değerlendi. Solano coin (sol coin) 1 Ağustos'ta 35 Dolardan işlem gören Solana, bu hafta içinde 136 Dolara kadar yükseldi. Solana coine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar da solana (SOL) coin nereden, nasıl alınır? Solana coin ne kadar? gibi soruları sormaya başladı. İşte Solana (SOL) coin hakkında tüm detaylar...

Solana Coin nedir?

Solana Coin'in ölçeklenebilirlik çözümünün arkasında yatan şeyin ise merkeziyetsiz saat olarak da bilinen Proof-of-History olduğu biliniyor. Bu konsensüs modeli, dağıtık ağlardaki zaman sorununu çözmesiyle biliniyor ve burada tek bir güven kaynağı bulunmuyor. Bunun yerine her bir SHA256 işlem için ağdaki onaylayıcıların zaman damgası oluşturması gerekiyor ve bu da ağ çapında tarih damgalarının yayılmasını engelliyor.

Solana, şu anda önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum'un en büyük rakiplerinden biri olarak görülüyor.

Solana, merkezi olmayan finans ( DeFi ) çözümleri sağlamak için blockchain teknolojisinin izinsiz doğasını kullanan bankaların son derece işlevsel bir açık kaynak projesidir . Proje üzerindeki fikir ve ilk çalışma 2017'de başlarken, Solana resmi olarak Mart 2020'de Solana Vakfı tarafından merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Solana Vakfı tarafından başlatıldı.

Solana (SOL) coin nereden, nasıl alınır?

Solana coin alım satım işlemleri bir çok kripto para borsası üzerinden yapılabilir. Solana coin almak isteyenler öncelikle güvenilir kripto para borsaları üzerinden işlem yapmayı tercih etmeli. Son günlerde yaşanan kripto para borsası vurgunları yatırımcıları endişelendirmeye başladı. Solana coin alım satım işlemi bir kaç dakika içinde kolayca yappılabilir.

Solana coin ne kadar?

Solana coin yatırımcısına son günlerde oldukça iyi kazandırdı. Ani bir yükseliş gösteren solana coin 4 Eylül 2021 tarihinde 1.227 lira seviyesinde işlem görüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.