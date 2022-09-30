Şöhretleri dilden dile yayıldı… Bu şirketler reklama 5 kuruş harcamıyor!

Yazılı olmayan pazarlama kuralları, tüketiciye ulaşmak için reklam vermeyi zorunlu kılıyor. Ancak bu kurala meydan okuyan az sayıda şirket de yok değil. İşte o şirketler

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Bugün pek çok şirket dijital mecralardan görsel medyaya, pano reklamlarından basılı gazetelere kadar pek çok alanda reklamlar veriyor. Çünkü yazılı olmayan pazarlama kuralları, tüketiciye ulaşmak için reklam vermeyi zorunlu kılıyor.

Ancak bu kurala meydan okuyan az sayıda şirket de yok değil.

AJ Midan, reklam vermeyi sevmeyen şirketleri derledi… AJ Midan, otomotiv devlerinden giyim firmalarına kadar reklama en az bütçeyi ayıran şirketleri şu şekilde derledi.

TESLA

Elon Musk'ın sahibi olduğu ve ürettiği elektrikli otomotivlerle devrim yapan Tesla reklama para harcamayan az sayıdaki büyük şirketten biri…

ZARA

İtalyan giyim firması Zara, reklama para harcamayı sevmiyor.

KRİSPY KREME

Kahve ve donut markasının adı dilden dile yayılsa da firma aslında tüketiciye yaptırdığı reklamlar sayesinde cebinden 5 kuruş harcamıyor.

LAMBORGHINI

Küçük erkek çocuklarının dillerinden düşürmediği bir araba markası… Futbolcular, mankenler dolayısıyla paraya para demeyenler bu arabaya binince dolayısıyla hayranlarına reklamı da yaptırmış oluyorsunuz. Reklama harcayacağınız para da cebinizde kalıyor.

ROLLS ROYCE

Listedeki bir diğer araba markası İngiliz Rolls Royce… Lüks yolculuk için arabaya çok para harcarsınız ancak bu lüks araba üreticisi reklama çok az para harcıyor.