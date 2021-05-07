SOCAR Türkiye'nin Aliağa'daki üç tesisi 'Sıfır Atık Belgesi' aldı

SOCAR Türkiye'nin iştirakleri Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Türkiye Akaryakıt Depolama AŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı.

SOCAR Türkiye'nin iştirakleri Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Türkiye Akaryakıt Depolama AŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı.​​​​​​​

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İzmir Aliağa'da Rafineri ve Petrokimya İş Birimi çatısı altında faaliyet gösteren Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Türkiye Akaryakıt Depolama AŞ, atık yönetimi konusunda gerekli ekipman ve sistem altyapısını tamamlayarak mevzuatta belirtilen kriterleri sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya Başkanı Anar Mammadov, sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde söz konusu 3 tesisin üretim birimleri için ortak bir atık yönetim sistemi kurduklarını ifade etti.

Şirketlerin, Sıfır Atık Projesi sayesinde kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların yerinde toplanarak ekonomiye kazandırılmasını hedeflediklerini belirten Mammadov, şunları kaydetti:

'Bu doğrultuda tüm üretim sahalarımızda atık yönetim sistemleri ile atık toplama araçlarımızı yeniledik. Atık geçici depolama alanlarında iyileştirme yaptık. Yıl içinde tüm personelimize yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürüttük. Bu çalışmalarımız sonucunda SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi'ne bağlı üretim birimlerinde geri kazanım miktarlarını yüzde 32'lere varan oranlarda artırdık. Aldığımız Sıfır Atık Belgesi, bundan sonraki çalışmalarımız için bize motivasyon kaynağı olacak.'

- Sıfır Atık Projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almayı, gelecek nesillere temiz bir Türkiye ile yaşanabilir dünya bırakma amacını taşıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde Sıfır Atık Yönetmeliği kriterlerini sağlayan şirket ve kurumlara 5 yıl geçerliliği olan Sıfır Atık Belgesi veriliyor.

Bu belgenin alınmasından sonra takip eden 12 aylık süre içinde gümüş, altın ve platin sıfır atık belgesi için müracaat edilebiliyor.

SOCAR Türkiye, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi'ne bağlı üretim tesisleri için gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesi için başvuruda bulunmayı planlıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.