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TIMETURK / EKONOMİ / SOCAR Türkiye, 1,3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

SOCAR Türkiye, 1,3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

SOCAR Türkiye, 1,3 milyar dolara eşdeğer sendikasyon kredisi sağlayarak, bu yıl Türkiye'de finansal hizmetler sektörü dışında faaliyet gösteren bir şirket tarafından sağlanan en yüksek tutarlı işlemi gerçekleştirdi.

3 Saat Önce
2021-08-18 09:55:30
SOCAR Türkiye, 1,3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

SOCAR Türkiye, 1,3 milyar dolara eşdeğer sendikasyon kredisi sağlayarak, bu yıl Türkiye'de finansal hizmetler sektörü dışında faaliyet gösteren bir şirket tarafından sağlanan en yüksek tutarlı işlemi gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel belirsizliklerin sürdüğü salgın döneminde söz konusu kredi, SOCAR Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki konumunu güçlendirdi.

Dünyanın saygın bankalarından Citibank N.A, London Branch (Citi) ve JP Morgan Securities plc (JP Morgan) liderliğinde temin edilen 1,3 milyar dolara eşdeğer tutarındaki sendikasyon kredisiyle SOCAR Türkiye, 2021 yılı başından bugüne kadar Türkiye'de finansal hizmetler sektörü dışında faaliyet gösteren bir şirket tarafından sağlanan en yüksek tutarlı işlemi gerçekleştirmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev, dünyanın güçlü finans kuruluşları liderliğinde sağlanan refinansman kredisinin, küresel belirsizliklere rağmen SOCAR Türkiye'ye duyulan güvenin göstergesi olduğunu ifade etti.

Abdullayev, söz konusu finansman yardımıyla şirketin finansal yapısını güçlendireceklerini, diğer yandan da görece düşük faiz oranı ile grubun geçmiş borçlarının ortalama maliyetini iyileştireceklerini belirterek, 'Bu ölçekteki bir sendikasyon kredisine bu koşullarda erişmemizin, içinde bulunduğumuz küresel ekonomik şartlar da göz önüne alındığında ayrı bir önem taşıdığını düşünüyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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